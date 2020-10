Laeticia Hallyday a rompu avec Pascal Balland mais elle a déjà retrouvé un compagnon!

D’après le chroniqueur Bernard Montiel, Laeticia Hallyday aurait rompu avec Pascal Balland et serait maintenant en couple avec un acteur et réalisateur. La veuve de la star est sous le feu des projecteurs ces dernières semaines.

Après une belle histoire qui a duré plus d’une année, Laeticia Hallyday et Pascal Balland ont pris la décision de se séparer. Venue à Paris, pour œuvrer à la promotion du coffret posthume qui évoque le dernier voyage américain de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday est aussi au coeur de l’actualité pour sa vie sentimentale. Récemment, la maman de Joy et de Jade a été interrogée sur sa vie sentimentale suite à la mort de Johnny Hallyday. Elle a indiqué qu’elle se laissait la possibilité de tomber amoureuse. Il s’agit d’une interview dont on a beaucoup parlé qui a été diffusé dans le cadre de l’émission « Sept à huit » sur TF1. Cette émission a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Laeticia Hallyday a expliqué que la place de Johnny Hallyday était encore très importante.

Laeticia Hallyday est tombée à nouveau amoureuse

Sa relation très médiatisée avec le restaurateur français vient de se finir, mais la veuve de Johnny Hallyday serait à nouveau tombée amoureuse. L’information a été révélée par une personne très bien informée : Bernard Montiel. L’homme est chroniqueur sur la chaîne C8. Le 25 octobre dernier, dans le cadre de l’émission TPMP, il a indiqué que Laeticia Hallyday était à nouveau en couple. « C’est sûr que c’est fini avec Pascal Balland, c’est évident et c’est absolument sûr… » a révélé Bernard Montiel pour annoncer la rupture entre Laeticia Hallyday et Pascal Balland.

Les révélations de Bernard Montiel

« Toute la semaine, sa communication a été de dire : ‘alors voilà, c’était dur, Johnny était toujours au milieu…’ donc on peut penser que Pascal ait été embêté et qu’ils aient décidé de se séparer. Sauf que la grande nouvelle ! Ça lui ait vite passé cette gêne de Johnny entre eux, puisqu’elle est retombée amoureuse ! Elle est retombée amoureuse et c’est certain et cela sortira le week-end prochain » a alors détaillé Bernard Montiel avec beaucoup d’assurance.

Des détails sur le nouveau compagnon

Puis, Bernard Montiel a divulgué plusieurs détails sur le nouveau compagnon de Laeticia Hallyday : « elle est tombée amoureuse d’un homme qui est dans le monde du cinéma. Il s’agit d’un acteur, c’est aussi un réalisateur et c’est un homme célibataire » a-t-il précisé avant de leur souhaiter énormément de bonheur. Mais aucun nom d’a filtré pour le moment. De nombreux fans de Laeticia Hallyday aimeraient connaître l’identité du nouvel homme qui fait chavirer le cœur de la veuve de l’idole des jeunes. Plus de jamais, Laeticia Hallyday est une personnalité très observée. Près de 3 ans après sa mort, le souvenir de Johnny Hallyday reste vivace. Ses fans sont encore nombreux à entretenir le mythe et cela devrait durer encore de nombreuses années.