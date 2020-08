Laeticia Hallyday affiche un décolleté dingue, ses nouvelles photos créent polémique totale

Afin de célébrer comme il se doit les anniversaires de Joy et Jade, Laeticia Hallyday a organisé une grande fête dans la soirée du vendredi 7 août 2020. A cette occasion, la compagne de Pascal Balland portait une longue robe colorée et décolletée qui a fait fondre les internautes.

Une fête tout en fluo

Pour l’anniversaire de Jade, Laeticia Hallyday a organisé une grande fête dans la soirée du vendredi 7 août 2020, à Saint-Barthélemy. Lors de cette soirée, la jeune femme avait convié de nombreux proches de la famille et des amis de la fille de Johnny. Ainsi, la jeune femme a posté une photo sur son compte Instagram pour donner à tous un aperçu de l’événement. Mais si le dress code en mode fluo a fait parler certaines personnes, c’est surtout la tenue de la veuve du taulier qui a fait énormément causer ces dernières heures. En effet, les 457 000 personnes qui la suivent ont pu la voir dans une longue robe légère et très….décolletée.

Les réactions vont dans le bon sens puisqu’on pouvait lire que des compliments : “Laeticia, vous rayonnez” , “Vous êtes très belle”, “Vous êtes éclatante de bonheur”. Il faut dire que Laeticia Hallyday reprendre petit à petit du poil de la bête en profitant à fond de sa “nouvelle vie” et ce n’est pas la légende en dessous de la photo qui montre le contraire : “Back to the roots birthday Party. My girls Jade et Joy .Spread the love #FluoParty“, a commenté la jeune femme. Si le début d’année a été difficile pour la belle blonde et les siens, il semble à voir les visages épanouis sur la photo qu’il n’est plus qu’un mauvais souvenir…

Sa nouvelle vie avec Pascal Balland

Si Laeticia Hallyday profite de ses filles, elle profite également de son histoire d’amour avec Pascal Balland. En effet, après une escapade à Paris et en Europe, la jeune femme a été rejointe par le jeune homme du côté de Saint-Barth. Il faut dire que les deux tourtereaux ont débuté leur histoire d’amour il y a tout juste un an, à Saint-Barthélemy même. Ainsi, pour la première fois, ils habitent ensemble cet été là-bas, mais pas dans la Villa Jade, mais ailleurs.



Laeticia Hallyday a du s’adapter cette fois-ci, pour pouvoir profiter pleinement, parce que sa sublime maison contient de trop nombreux souvenirs avec Johnny. Ainsi, la maman de Joy et Jade a choisi n terrain neutre, un bungalow situé juste à côté : “On va essayer cet été à Saint-Barth’, mais je réinventerai ma vie autrement : dans un autre bungalow, dans un espace que je n’ai pas occupé avec Johnny” avait dit la jeune femme il y a quelques jours dans une interview à Paris Match.