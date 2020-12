Laeticia Hallyday amoureuse de Jalil Lespert, alors qu’elle était en couple avec Pascal Balland?

Laeticia Hallyday file le parfait amour avec l’acteur et réalisateur Jalil Lespert. Mais avant cela, elle entretenait sérieusement, depuis plus d’un an, avec le restaurateur Pascal Balland. Et les rumeurs veulent que les sentiments de Laeticia Hallyday pour Jalil Lespert, et inversement, soient nés bien avant qu’ils soient en couple. Pour preuves, des images publiées sur le compte Instagram de l’acteur qui sèment le doute. LDPeople vous propose de vous faire votre idée en découvrant tous les éléments dans cet article détaillé. Question : Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sont-ils alors désespérément amoureux depuis plus longtemps ?

Laeticia Hallyday avait-elle déjà le béguin pour Jalil Lespert avant de rompre avec Pascal Balland ?

Laeticia Hallyday laissait effectivement entendre avoir trouvé le partenaire idéal en la personne de Pascal Balland. Il était notamment venue la rejoindre avec ses enfants pour passer du temps à Saint-Barthélémy cet été. Tout laissait croire qu’il était celui qui lui permettait enfin de retrouver le sourire. Car depuis le départ de Johnny Hallyday, Laeticia n’était plus que l’ombre d’elle-même. Elle faisait néanmoins en sorte de rester forte pour ses filles. Mais ses fans ne pouvaient pas ignorer sa difficulté à vivre sans celui qui était tout pour elle. Alors, c’était avec joie que les fans apprenaient que son couple avec Pascal Balland devenait de plus en plus sérieuse. Mais un événement a décidé Laeticia Hallyday a prendre ses distances. En effet, le restaurateur aurait refusé de se rendre sur la tombe du rockeur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert)

En même temps, la veuve de Johnny Hallyday était déjà en contact avec Jalil Lespert. Ils échangeaient à distance sur un projet de l’acteur et réalisateur. Celui de préparer un biopic sur la vie de la légende de la chanson. Les fans imaginent alors très bien Jalil Lespert réconfortant Laeticia Hallyday suite à l’affront que lui faisait son compagnon de ne pas rendre hommage à son défunt mari. Serait-ce cela qui a décidé la rupture entre Pascal Balland et la veuve du rockeur ? Car il semblerait que ce soit bel et bien l’intérêt porté à Johnny Hallyday qui ait rapproché Laeticia Hallyday et son compagnon actuel.

Des images interrogent les fans sur les réseaux sociaux

Les publications Instagram de Jalil Lespert laissent envisager un rapprochement concret entre eux, bien avant la rupture officielle de la maman de Jade et de Joy Hallyday. Elle aimait ses partages et laissait parfois des commentaires affectueux. Rien de trop direct mais tout de même pas si anodin. C’est dans une publication du 24 juillet dernier dans laquelle Jalil Lespert présente le cabanon de son enfance, dans la garrigue de Roquemaure dans le Languedoc-Roussillon. Une publication commentée par Laeticia Hallyday qui interpelle l’acteur en lui disant qu’elle adore cette région et la trouve très inspirante. Puis le 15 août, elle commente d’un cœur la publication d’une photo de Kahina, la petite dernière des enfants de Jalil Lespert.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert)

Tout ceci alors que les tourtereaux officialisent leur couple en octobre dernier. De quoi semer le doutes et faire gonfler la rumeur donc. Et pour ceux qui sont abonnés au compte Instagram de Laeticia Hallyday, vous pourrez constater qu’elle a liké de nombreuses photos présentes sur le compte Instagram de l’acteur. Des photo de lui prenant la pose. Qu’en pensent nos lecteurs ?