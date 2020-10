Laeticia Hallyday au plus mal! David Hallyday une fois de plus lui même la vie très dure !

Après près de trois ans de bataille juridique, le conflit entre Laeticia Hallyday et les enfants de Johnny est enfin réglé. Ce dimanche 18 octobre, la mère de Jade et Joy a accepté d’accorder une interview au magazine Sept à huit sur TF1. Présente à Paris pour la promotion du coffret en hommage à Johnny Hallyday, Laeticia est revenue sur cette période difficile. Elle se dit néanmoins très soulagée que les tensions ce soient finalement apaisées. Mais il reste encore quelques interrogations. Car si l’aspect financier a été définitivement réglé, l’héritage artistique de l’œuvre de Johnny pourrait encore faire l’objet de beaucoup de discussions. David Hallyday met d’ailleurs en garde : il sera intransigeant sur le sujet !

Pour sa première interview à la télévision depuis deux ans, Laeticia Hallyday s’est livrée sur cette longue guerre au cœur du clan Hallyday. Elle regrette la manière dont les événements se sont déroulés. ” On n’est pas une famille comme les autres (…) Malheureusement, il y a des choses qui auraient pu rester dans la famille. Je n’ai pas envie de revenir là-dessus ” a-t-elle précisé. ” Notre famille aspire à beaucoup de paix. Aujourd’hui, il y a une conciliation et tout le monde a besoin de retrouver la paix. Tout le monde a besoin de se reconstruire. Je pense que c’est bien de rester pudique sur ce sujet “ a ajouté Laeticia Hallyday. ” Je crois que l’on a trouvé un moyen de se parler, de communiquer et on a réussi à trouver un moyen de renouer le dialogue, de pouvoir trouver un apaisement, de pouvoir avancer dans ce dossier si difficile. Chacun à sa manière. Aujourd’hui, tout le monde doit être en paix pour se reconstruire, pour arriver à retrouver le bonheur et à reconstruire sa vie dans la mémoire de Johnny “ s’est réjouie la maman de Jade et Joy. Cet apaisement a donc été vécu comme une véritable délivrance pour tous les protagonistes.

Laeticia Hallyday

Car ces longs mois de combat ont véritablement laissé des traces. ” Les choses se sont apaisées et je crois que c’est salutaire pour tout le monde ” a conclu Laeticia. Si Laura Smet, devenue maman depuis quelques jours avoue ne pas pouvoir pardonner à son ex-belle-mère, l’aspect financier a enfin été réglé. En effet, Laura aurait encaissé un chèque de 2,6 millions d’euros afin de clôturer l’histoire de cet héritage. Elle devrait également percevoir une partie des droits d’auteur versés annuellement par la SACEM.

Mais qu’en est-il exactement de l’héritage concernant David ?

Pour lui, la situation est totalement différente. Car premièrement, il avait annoncé très tôt refuser de toucher le moindre euro de la succession de son père. Son but était de veiller aux intérêts de ses sœurs. Son avocat Pierre-Jean Douvier avait fait d’ailleurs des déclarations dans le Figaro suite à l’accord historique : ” Cet aboutissement est conforme aux engagements que David Hallyday avait pris, puisqu’il a la garantie que ses trois sœurs seront désormais protégées et la mémoire de son père respectée “. David a également émis un souhait très important pour lui. Il lui est, en effet, essentiel de garder un droit de regard sur l’œuvre de son père. L’argent ne faisait donc pas partie de ses priorités. Car David Hallyday serait en réalité dans une situation financière aisée. Il est d’ailleurs marié avec l’une des plus grosses fortunes monégasques. Et ses nombreuses activités lui assurent des rentrées confortables.

Son but dans son combat juridique face à Laeticia Hallyday était donc de s’assurer de pouvoir gérer de près l’œuvre de son père. Il a d’ailleurs ouvertement prévenu tout le monde. Et bien évidemment, Laeticia Hallyday en particulier. Le mercredi 9 septembre dernier sur l’antenne de RTL, David se réjouissait néanmoins de cet accord trouvé. ” C’est quelque chose de privé, de très personnel et je n’ai plus rien à dire là-dessus. Dieu merci, c’est terminé et entre vous et moi, je crois que ça saoule vraiment les gens. On n’est pas dans ce monde-là aujourd’hui. Des gens perdent leur boulot, leur travail. Ils ne savent pas comment ils vont bosser, payer le loyer… On n’est pas là-dedans. C’est du passé, c’est fini ” a-t-il tenu à préciser. Le chanteur âgé de 54 ans a par contre réaffirmer souhaiter avoir un œil attentif sur l’héritage artistique de son père. Et il a expliqué en détail pourquoi il n’a rien réclamé financièrement “ J’ai vendu près de 10 millions d’albums, je gagne très bien ma vie, je n’ai pas trop mal investi. Tout ce qui compte, c’est ce que je vais laisser à mes enfants. Alors, pourquoi toujours ressasser le passé ? ” a-t-il déclaré. “ J’ai toujours pensé que ce n’était pas à moi de prendre tout ça. Par contre, j’ai toujours pensé que c’était à moi de veiller sur son œuvre et de faire en sorte qu’on arrête de l’associer à certaines marques “.

Car comme il l’affirme, David exerce le même métier que son père. Il s’estime donc un excellent juge pour savoir ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. Pour lui, chaque projet concernant Johnny doit être étudié dans les moindres détails. La rareté créera l’occasion et l’engouement auprès des fans. Il n’est pas question d’associer le nom et l’image de son père à toutes sortes d’opérations commerciales. Il compte donc bien être très attentif à tous les projets concernant son père disparu. “ Un héritage artistique, c’est savoir doser et ne pas tout gâcher en lançant des concepts en masse. C’est la nature des projets qui compte donc on verra bien ce qui se présente (…) je ne souhaite pas qu’il y ait de surconsommation. Mon père ce n’était pas un produit, mais un être humain. Il faut choisir les bons projets et au bon moment et pas tout le temps “ a prévenu le fils du taulier.

Laeticia Hallyday sait donc parfaitement à quoi s’en tenir. Et chacune des utilisations du nom de Johnny sera étroitement surveillée par David. Concernant ce dernier coffret s’apprêtant à sortir dans quelques jours, David Hallyday aurait donc donné son accord à Laeticia. Mais comme il le précise clairement, il ne faut pas que ce genre d’album souvenir ne se répète à l’infini. Laeticia Hallyday devra prendre en considération ces dernières déclarations au risque de s’attirer les foudres de David …