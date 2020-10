Laeticia Hallyday au plus mal, suite à cette nouvelle provocation de Laura et David !

Présente sur les plateaux de TF1 ce dimanche 18 octobre, Laeticia Hallyday a accepté d’accorder une interview pour la première fois à la télévision en plus de deux ans. Mais lors de cet entretien avec le présentateur de Sept à Huit, la veuve de Johnny Hallyday a lâché une véritable bombe. Une phrase aura certainement fait sursauter Laura Smet et David Hallyday. Car la mère de Jade et Joy affirme être ” un peu la gardienne de sa mémoire “.

Laeticia, aurait-elle déterré la hache de guerre ? Si la situation s’était calmée depuis juillet dernier, cette dernière sortie risque bien de jeter de l’huile sur le feu. Depuis cet été, la question de l’héritage financier a, en effet, été finalement réglée. À la suite d’un très long combat juridique, toutes les parties sont parvenues à un accord. Laura Smet aurait même déjà perçu plus de 2,5 millions d’euros, issus de la succession de son père. Pour celle qui vient d’être maman il y a quelques jours, c’est une page de son histoire qui se tourne. Car Laura Smet souhaitait pouvoir enfin faire son deuil. Et oublier définitivement ces longues querelles au sujet du patrimoine financier de son père décédé. Concernant sa relation avec son ex-belle-mère, l’actrice et réalisatrice affirme pourtant ne pas pouvoir pardonner à Laeticia Hallyday. Les deux femmes ont définitivement tiré un trait sur leur histoire commune.

David Hallyday avait lui était très clair. Il ne souhaitait rien percevoir de l’héritage de son père. Du moins pas sur l’aspect financier. Mais le mari d’Alexandra Pastor avait mis en garde tout le monde. Il tenait absolument à avoir un droit de regard sur l’œuvre artistique de son illustre père. La dernière déclaration de Laeticia Hallyday aura donc de quoi le mettre en colère. Car David Hallyday compte bien être le garant du patrimoine musical de Johnny. En affirmant être ” La gardienne de la mémoire “ de l’artiste, Laeticia Hallyday s’est attribué un rôle que David Hallyday souhaite tenir. À de nombreuses reprises, le papa de Cameron, Ilona et Emma Smet avait pourtant répété son souhait. Il se disait d’ailleurs parfaitement légitime. Car tout comme Johnny, David est un artiste dans l’âme. Et le célèbre musicien a également une belle carrière derrière lui. Avec plus de 10 millions de disques vendus, David Hallyday estime être un bon juge pour protéger l’œuvre de son père. Il a d’ailleurs rappelé que la justice lui avait donné ce droit. ” Les enfants ont un droit moral sur la suite des événements, sur l’image de la carrière de notre père. Évidemment, j’aurai mon mot à dire “ avait-il déclaré. ” Je vais être vigilant. Je mettrai le holà si quelque chose nuit à l’image de mon père, si ce n’est pas classe. Il faut faire attention selon moi à la survente, la surenchère, à ne pas banaliser son œuvre ” avait-il prévenu.

Le mercredi 9 septembre dernier sur l’antenne de RTL, David Hallyday était d’ailleurs revenu sur le sujet. Dans un premier temps, il expliquait pourquoi il n’avait rien souhaité de l’héritage de son père. “ Je gagne très bien ma vie, je n’ai pas trop mal investi. Tout ce qui compte, c’est ce que je vais laisser à mes enfants. Alors, pourquoi toujours ressasser le passé (…) j’ai toujours pensé que ce n’était pas à moi de prendre tout ça. Par contre, j’ai toujours pensé que c’était à moi de veiller sur son œuvre et de faire en sorte qu’on arrête de l’associer à certaines marques “ a-t-il une nouvelle fois affirmé.

Ses déclarations étaient donc très claires. David Hallyday se voit comme le protecteur du travail artistique de Johnny. Il souhaite pouvoir décider de tous les projets concernant le taulier. Et surtout, il ne veut, en aucun cas, que son père devienne un produit commercial. ” Un héritage artistique, c’est savoir doser et ne pas tout gâcher en lançant des concepts en masse. C’est la nature des projets qui compte donc on verra bien ce qui se présente (…). Je ne souhaite pas qu’il y ait de surconsommation. Mon père ce n’était pas un produit, mais un être humain. Il faut choisir les bons projets et au bon moment et pas tout le temps ” a bien précisé David. Laura Smet semble d’ailleurs de l’avis de son frère. Au micro de RTL au mois de juillet dernier, la jeune maman avait tenu à peu de chose près, les mêmes propos : “ J’ai pas très envie que mon père devienne un manège d’Euro Disney “ avait-elle déclaré.

Laeticia Hallyday savait donc parfaitement à quoi s’en tenir. Mais acceptera-t-elle que David intervienne dans ses décisions ?

Il est vrai que depuis la disparition de Johnny, les hommages se multiplient. Il y a deux ans, sortait déjà en album posthume appelé Mon pays, c’est l’amour. Un an plus tard, c’est un spectacle, notamment joué à l’Olympia, qui voyait le jour en mémoire de l’artiste. Et le 23 octobre de cette année, c’est encore un autre projet qui sera disponible. Laeticia est d’ailleurs de retour des États-Unis pour assurer la promotion d’un coffret comprenant 3 CD et 2 DVD. La compagne de Pascal Balland a annoncé cette sortie comme un événement majeur. Selon elle, il s’agirait du fruit d’un très long travail. Ce coffret hommage retrace l’épopée américaine de Johnny Hallyday. Ses fans pourront le découvrir notamment lors de l’un de ses concerts au Beacon Theatre de New York. Mais aussi dans un voyage sur les traces du rock ‘n’ roll. Il est difficile de dire si David et Laura ont été concertés sur ce projet musical. Mais si le résultat final venait à leur déplaire, les réactions ne devraient pas se faire attendre.

Cette guerre de clan qui existe entre David et Laeticia ne semble donc pas définitivement terminée. Et il est fort à parier que l’avenir pourrait réserver de nouveaux clashs en perspective. Cette dernière interview de Laeticia Hallyday sur TF1 aura ravivé la flamme, d’un brasier que l’on pouvait croire éteint. À ce jour, David Hallyday n’a pas encore réagi aux déclarations de son ex-belle-mère. Mais comme il l’a promis, David reste un homme et fils extrêmement attentif…