Laeticia Hallyday: aurait-elle trompé Pascal Balland avec Jalil Lespert? Ces signes qui sèment le doute

Laeticia Hallyday n’a en effet pas eu le temps de dire ouf qu’elle laisse une histoire d’amour pour replonger dans une autre. Ses fans ont bien conscience de la rapidité avec laquelle elle s’affiche publiquement avec Jalil Lespert. Aussi, nombreux sont ceux qui se demandent si elle n’aurait pas permis à ses idylles de se chevaucher. Laeticia Hallyday aurait-elle pu abuser de la confiance de Pascal Balland ? Ou s’agit-il simplement de rumeurs infondées ? Car il se trouve que plusieurs éléments nous dirigent vers cette éventualité.

Laeticia Hallyday se serait-elle permise de jouer sur deux tableau ?

Laeticia Hallyday était en couple jusqu’au debout du mois d’octobre environ, avec Pascal Balland. C’est en tout cas ce qu’indiquent les médias à ce propos. Mais, Jalil Lespert et la veuve du rockeur seraient entrés en contact dans le courant de l’été passé. Le comédien et réalisateur évince malgré lui le restaurateur aux yeux de Laeticia Hallyday. En effet, elle confie à Paris Match que “Jalil, sa poésie, sa culture, son élégance, l’emmènent à des années-lumières des infortunes de la restauration.” La maman de Jade et de Joy pensait-elle déjà toutes ces belles choses à propos de son nouveau compagnon avant d’être en couple avec lui ? Etait-elle encore sentimentalement engagée auprès de Pascal Balland lorsque de telles émotions vivaient dans son esprit ? C’est la questions qui turlupinent un paquet des fans de la veuve de Johnny Hallyday.

En effet, Laeticia Hallyday a rapidement mis un terme à sa relation pour vivre la suivante au grand jour. Mais il ne faut pas douter de la sincérité de l’ancienne mannequin. Il se pourrait qu’elle se soit voilé la face par rapport à ce qu’elle ressentait réellement pour Jalil Lespert. Car il était entré en contact avec elle afin de réaliser un projet cinématographique sur la vie de Johnny Hallyday. La maman de Jade et de Joy se retrouvait donc à discuter avec cet homme de tellement de choses qui faisaient remonter ses émotions. Pas étonnant qu’elle ait mis du temps à faire la part des choses. Il aura fallu attendre la fin de l’été pour que Laeticia Hallyday commence à envisager que son bien-être en compagnie de Jalil Lespert, ne tenait pas seulement au fait qu’ils évoquent ensemble la vie extraordinaire de son défunt mari.

Une nouvelle passion anime la veuve du rockeur et elle en est la première surprise

Comme elle l’indique à Paris Match, à partir du moment où elle a été sûre de ce qu’elle ressentait, elle ne pouvait plus le cacher à qui que ce soit. Aussi, de retour à Paris pour faire la promotion du nouveau coffret de Johnny Hallyday, Son rêve américain, elle rencontre Pascal Balland dans le but de mettre un terme à leur relation. Et quelques jours plus tard, elle accepte de suivre Jalil Lespert à Rome alors qu’il travaille sur un film. Tout va peut-être trop vite vu de l’extérieur, mais Laeticia Hallyday n’a pas de temps à perdre en matière de sentiments. Car c’est tout un monde qu’elle redécouvre à tâtons et il serait dommage qu’elle s’interdise quoi que ce soit si elle veut guérir de la perte de son grand amour, le père de ses enfants.