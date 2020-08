Laeticia Hallyday avec son chéri à Saint Barth, elle profite grave, surprise, quand Elyette Boudou alias Mamie Rock arrive !

Laeticia Hallyday file le parfait amour avec son compagnon, Pascal Balland. C’est d’ailleurs à Saint-Barth que les tourtereaux ont décidé de passer leurs vacances, entre luxe, calme et volupté. Explications.

Les vacances à Saint-Barth, la nouvelle vie de Laeticia Hallyday

L’avenir semble plutôt radieux pour Laeticia Hallyday. Si elle a enfin pu trouver un accord avec Laura Smet et David Hallyday concernant la succession de Johnny, la jeune femme semble prête à profiter des beaux jours qui s’offrent à elle. En effet, après un premier séjour du côté de la France avec sa mère et sa seconde fille Joy, le mois d’août n’est pas mal non plus puisqu’elle a rejoint sa demeure de Saint-Barthélemy accompagnée de ses filles… et surtout de son nouveau compagnon, Pascal Balland. Ainsi, pour la première fois, les amoureux vont tenter de vivre sous le même toit à Saint-Barthélemy, ce qui ne sera pas facile.

D’ailleurs, Laeticia Hallyday se confiait il y a quelques semaines sur sa nouvelle vie avec Pascal Balland : “C’est un homme merveilleux. Il m’accompagne dans cette existence que je dois reconstruire. On est dans le moment présent et notre histoire se construit un pas après l’autre, tout doucement. Pour mes enfants comme pour les siens, c’est important” a-t-elle tout d’abord dit avant de parler de ce qu’elle ressentait vis à vis de Johnny Hallyday : “Je n’imaginais alors pas pouvoir aimer à nouveau, j’avais peur de tromper mon mari. Johnny n’est jamais loin de moi. J’ai beaucoup de gratitude envers Pascal d’accepter ça“.

Le message tendre de Laeticia pour sa fille Jade

Et si elle passe de merveilleux moments avec son chéri, Laeticia Hallyday n’a pas oublié l’anniversaire de Jade, l’aînée de la famille. En effet, la veuve de Johnny Hallyday a partagé sur son compte Instagram le moment de la fête et en légende la maman a fait une très belle déclaration à sa fille : “16 ans déjà. Je repense à ces premiers instants où j’ai été maman, où tu as bouleversé la vie de ton papa et la mienne, où j’ai reçu tes premiers sourires, donné tes premiers biberons, versé les premières larmes en réalisant que ma petite fille était la plus belle merveille de la terre” a-t-elle tout d’abord dit.

Laeticia Hallyday poursuit et est toujours plus émouvante dans ses paroles : “Mon bébé, tu es devenue une femme une si belle personne si bienveillante, si sensible, si généreuse, si réfléchie… une âme profonde tournée vers les autres… tu m’apportes tant, tu apportes tant à ceux qui t’entourent tous les jours.16 ans que tu as révolutionné nos vies pour lui donner le sens qu’il lui manquait tant…16 ans que tu es ma fierté, mon bonheur, ma lumière…16 ans d’un amour si fort qu’il n’existe aucun mot qui puisse le décrire. Ta maman qui t’aime comme elle respire“. Une chose est certaine, c’est une femme comblée qui profite désormais à fond de sa “nouvelle vie”. Les vacances sont visiblement placées sous le signe de la famille puisque sa grand-mère, Elyette Boudou, est aussi de la partie.