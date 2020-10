Laeticia Hallyday balance tout sur ce qui l’a poussé à quitter Pascal Balland

Laeticia Hallyday vient de mettre fin à leur histoire d’amour. Il faut dire qu’elle avait fait comprendre aux médias qu’il était très dur pour elle d’oublier Johnny. Elle allait même comparer leur couple à un couple à trois. Mais si la veuve du Taulier a quitté le restaurateur, c’est pour son comportement lors de leur vacances sur l’île Saint-Barth. Décryptage.

Lorsqu’elle est devenue veuve, il a fallu un temps à Laeticia Hallyday avant de pouvoir s’imaginer dans les bras d’un autre homme. Puis elle a passé le cap. Et elle a trouvé l’homme. Pascal Balland, chef cuisinier installé à Paris, a été l’heureux élu de son coeur.

” Notre histoire se construit un pas après l’autre.”

Un signe n’a pas trompé la belle blonde : elle a rencontré son amoureux sur son île, Saint-Barth. «Nous nous sommes rencontrés à un moment où j’étais à terre et lui en plein divorce – rien n’est jamais dû au hasard. (…) Je n’imaginais pas pouvoir aimer à nouveau (…). On est dans le moment présent et notre histoire se construit un pas après l’autre, tout doucement. Pour mes enfants, comme pour les siens, c’est important», déclarait-elle à Paris-Match en juillet dernier.

Seulement voilà, leur histoire d’amour a pris une toute autre tournure à l’automne. Elle s’est desséchée comme les feuilles mortes. Au bout d’un an de relation, Laeticia Hallyday a décidé de rompre avec Pascal Balland. Transparente sur ses histoires de coeur, elle a dévoilé à la presse les raisons de sa rupture.



Laeticia Hallyday n’a pas aimé la façon dont il se serait comporté cet été. En effet, les deux amoureux se sont retrouvé sur l’île de Saint-Barthélémy, là où Johnny Hallyday est enterré. La mère de Joy et Jade avait peut-etre caressé trop vite le rêve d’emmener son nouveau compagnon sur la tombe de Johnny. Il a “refusé de se recueillir avec elle sur la tombe du rockeur“.

Laeticia Hallyday: Elle n’a pas aimé qu’il se montre “irritable durant tout le séjour”.

Cela lui reste en travers de la gorge. Elle lui reproche également d’avoir été “irritable durant tout le séjour”, provoquant “tensions nouvelles dans leur couple”. Laeticia Hallyday a du mal de gérer ce genre de situation, encore sous le choc et en deuil de Johnny, disparu en décembre 2017.

” On a l’impression qu’on ne pourra pas aimer. ”



Ainsi, pour l’émission Sept à Huit sur TF1, elle se confiait ainsi le 18 octobre dernier : “J’arrive à aimer différemment, mais Johnny est toujours là... C’est courageux pour l’homme, pour un homme dans ma vie aujourd’hui. La place de Johnny est encore bien présente. On a l’impression de tromper son mari, on a l’impression qu’on ne pourra pas aimer, qu’on ne sera pas capable d’aimer à nouveau, qu’un autre homme vous touche, que vous puissiez ouvrir votre cœur à un autre homme.”



Il semble que Laeticia Hallyday ait encore besoin d’encore d’un peu de temps pour elle avant de pouvoir refaire sa vie. Ca prend du temps !

Alix Brun