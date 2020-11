Laeticia Hallyday balance très violent pique envers son ex, Pascal Balland, il ne va pas apprécier du tout

Après un an de relation, Laeticia Hallyday et Pascal Balland ne sont plus ensemble. D’ailleurs, la veuve du Taulier est revenue sur sa rupture avec le restaurateur parisien et n’hésite pas à le tacler. Explications.

Laeticia Hallyday a eu un coup de foudre pour Jalil Lespert

Selon les informations de nos confrères de Closer, Laeticia Hallyday et Pascal Balland ont rompu lors d’un dîner en tête en tête le 14 octobre dernier : “Là, je me suis séparée. Une séparation difficile avec un homme qui était rentré dans ma vie. Mais c’était plus un pansement” a-t-elle déclaré lors d’une interview pour Bel RTL. Une réaction qui ne va pas faire plaisir au principal intéressé qui était entré dans la vie de la jeune femme et de ses filles Jade et Joy. D’ailleurs, ce dernier ne s’attendait pas du tout à une rupture et n’a pas eu une minute pour la retenir. En effet, c’est le soir même qu’elle serait venue récupérer ses affaires.

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert prêts à vivre leur amour au grand jour ? https://t.co/koFThgaeJU — StarMag (@StarMagCom) November 2, 2020

Mais depuis cette rupture, nous avons appris qu’elle avait rapidement retrouver l’amour. Ainsi, depuis quelques jours maintenant, Laeticia Hallyday a retrouvé le sourire et vit désormais une nouvelle histoire amoureuse avec le réalisateur Jalil Lespert. Un véritable coup de foudre si l’on croit ce qu’elle a écrit sur le compte Instagram de son nouveau compagnon : “L’amour au premier regard“. Les amoureux se sont rencontrés il y a quelques semaines de cela et auraient passé les vacances de la Toussaint ensemble afin que leurs enfants puissent se rencontrer.

L’après Johnny n’est pas simple pour Laeticia

Dans cet même entretien pour Bel RTL, Laeticia Hallyday est revenue sur sa toute première rencontre avec Johnny : “Il n’y avait pas de hasard dans cette rencontre. On était deux âmes cabossées, deux pantins désarticulés. On n’avait plus confiance en rien. On pensait que l’amour n’existait pas et [notre rencontre] a bousculé notre destin. Moi qui ne croyais pas aux coups de foudre, celui-là était bien réel. (…) Le regard que Johnny a porté sur moi, je ne pensais pas que ça existait” explique-t-elle notamment.

Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday revient sur leur rencontre https://t.co/oCKKXbmoLy pic.twitter.com/QzW4YD8QAE — Non Stop People (@NonStopPeople) October 31, 2020

Une histoire d’amour profonde et sincère qui rend l’après Johnny difficile pour Laeticia Hallyday : “Je n’ai pas quitté mon mari, c’est la vie qui nous a séparés. (…) Je pense que les fans sont aussi orphelins que moi”. Et effectivement, la jeune femme a du se réinventer, apprendre à vivre sans son mari et s’occuper seule de ses deux enfants : Jade et Joy. Mais elle a également du se faire violence pour continuer à vivre et retrouver le goût d’aimer : “Johnny m’a appris à m’aimer moi-même. Il faut d’abord s’aimer soi-même pour aimer les autres”.