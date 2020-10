Laeticia Hallyday: Ces paroles avec lesquelles elle peut s’attirer les foudres de David Hallyday!

Laeticia Hallyday déterre la hache de guerre avec David. Ses dernières déclarations risquent en effet d’énerver fortement le fils du taulier. De retour des États-Unis, la maman de Jade et Joy est omniprésente dans les médias ces derniers jours. Laeticia Hallyday assure la promotion du coffret en hommage de Johnny Hallyday, disponible dès ce 23 octobre. À grand renfort de publicité, la veuve du rockeur avait annoncé cette sortie il y a quelques semaines. Intitulé Son rêve américain, ce coffret comprend 3 CD et 2 DVD ainsi que des inédits de l’artiste. Laeticia s’est donc lancée dans un véritable marathon médiatique.

Présente à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux, la jeune femme est sur tous les fronts. Concernant la presse, elle avait choisi de se confier au journaliste du Parisien ce 22 octobre dernier. Mais l’une des phrases prononcées dans cet entretien n’est pas passé inaperçue. Car Laeticia Hallyday a affirmé “ Je suis la gardienne de sa mémoire ” en faisant référence à Johnny. “ J’essaierai de faire respecter cela ” a-t-elle également déclaré dans l’émission ” Laissez-vous tenter présentée par Yves Calvi. Laeticia Hallyday affirme également qu’elle se bat quotidiennement pour continuer à faire vivre la musique de son mari disparu.

Laeticia Hallyday

Mais cette dernière déclaration pourrait avoir de nouvelles conséquences. Car Laeticia s’inscrit comme la personne en charge de protéger la mémoire de Johnny. Elle déclare aussi assurer la responsabilité de la continuité de son œuvre musicale. Et c’est justement à cause de ces paroles que les événements pourraient déraper ! Car ce rôle de protecteur de l’œuvre de Johnny : David Hallyday se l’est attribué !

Depuis quelques semaines, le chanteur a d’ailleurs prévenu à de nombreuses reprises être attentif à tout ce qui touche de près ou de loin, à la mémoire de son père. “ Je vais être vigilant. Je mettrai le holà si quelque chose nuit à l’image de mon père, si ce n’est pas classe. Il faut faire attention selon moi à la survente, la surenchère, à ne pas banaliser son œuvre ” a-t-il répété. Cette mise en garde avait bien évidemment pour cible son ex-belle-mère. David Hallyday avait même réaffirmé sur BFMTV en septembre détenir un droit de regard aux yeux de la loi. ” Les enfants ont un droit moral sur la suite des événements. Mais aussi sur l’image de la carrière de notre père. Évidemment, j’aurai mon mot à dire si je juge que quelque chose n’est pas à sa place ou qu’un projet manque de hauteur par rapport à ce qu’il était “ a-t-il réaffirmé. Les déclarations du David Hallyday ne peuvent être plus claires. Il s’installe définitivement comme l’héritier de Johnny Hallyday. Non pas sur l’aspect financier, mais bien sûr sur son œuvre. David avait d’ailleurs refusé le moindre euro lors de l’accord concernant la succession de son père. Cependant concernant sa musique, son œuvre et son image, David Hallyday ne laissera rien passer.

La dernière sortie de Laeticia dans la presse risque donc d’avoir un goût amer pour David. Prendra-t-il ses déclarations comme une nouvelle provocation ? Si les fans croyaient cette histoire définitivement finie, la guerre pourrait bientôt être relancée. Laeticia Hallyday semble, elle de son côté être catégorique. Puisque malgré les paroles prononcées par son ex-beau-fils, elle réaffirme que c’est elle, la gardienne de la mémoire de Johnny. Serait-ce donc le début d’une nouvelle bataille qui commence ?