Laeticia Hallyday : Ces RDV vraiment pas réjouissants pour Pascal Balland à Saint-Barth

Si Laeticia Hallyday s’apprête réellement à tourner une page de sa vie pour entamer un nouveau chapitre, elle n’en n’oublie néanmoins pas son mari décédé il y a bientôt 3 ans. Après une terrible histoire judiciaire concernant le testament et l’héritage de Johnny Hallyday, le 3 juillet dernier, ce chapitre était visiblement terminé grâce à un accord historique trouvé entre toutes les parties. Une conciliation qui permettra peut-être au clan Hallyday d’enfin faire le deuil du rockeur et de se concentrer sur leurs propres existences.

C’est ce que semble s’apprêter à faire Laeticia Hallyday qui a décidé de passer du temps sur l’île de Saint-Barthélémy si chère à son cœur, avec son nouveau compagnon Pascal Balland. Mais pour le restaurateur parisien, les lieux représentent évidemment plus qu’une île paradisiaque, car c’est également l’endroit où Johnny Hallyday a passé de nombreux séjours avec son épouse, et l’île sur laquelle il est enterré. Il lui faudra donc réussir à trouver sa place dans ce coin de paradis chargé de souvenirs de l’illustre artiste.

Le 2 août dernier, Pascal Balland avait rejoint Laeticia afin que les deux amoureux passent des vacances ensemble après une longue séparation due au confinement de Laeticia aux États-Unis. La veuve de Johnny et son nouvel amour se sont installés dans la villa Jade, avec quelques amis. Une somptueuse demeure, adjacente au Palace l’Eden Rock dont la maison profite de tous les services. Néanmoins, soucieuse de certains détails, mais aussi de respecter la mémoire de son mari et le bien-être de son nouvel amour, Laeticia avouait avoir pris quelques dispositions et s’être installée dans un autre bungalow, ” Un espace que je n’ai pas occupé avec Johnny “.

Il faut bien avouer que pour le nouvel amour de Laeticia, l’omniprésence de Johnny Hallyday sur l’île ne doit peut-être pas être facile à vivre. Si on ajoute à cela, les nombreuses commémorations autour de la tombe de l’artiste, il faudra que le restaurateur parisien trouve sa place dans cet environnement. Dans une interview accordée à Paris-Match en juillet dernier, Laeticia Hallyday expliquait qu’elle souhaitait construire sa vie pas à pas, et surtout sans précipitation ” On est dans le moment présent et notre histoire se construit un pas après l’autre, tout doucement “.

On se demande, si Pascal Balland assiste avec sa compagne aux soirées de recueillement sur la tombe de son défunt mari. Des veillées, organisées régulièrement à la mémoire de Johnny Hallyday, avec notamment Jade et Joy et des amis de Laeticia. Des soirées durant lesquelles elle allume quelques bougies, au son des plus belles mélodies de l’idole des jeunes en se rappelant les 20 ans d’amour qu’ils ont connu, les épreuves qu’ils ont traversées et les meilleurs moments de leur vie. Des séances emplies de nostalgie et probablement d’une grande émotion dont on imagine la portée.

Laeticia Hallyday et Jade

Il ne sera peut-être pas évident pour le nouvel amour de Laeticia Hallyday, de vivre dans l’ombre du géant qu’était Johnny Hallyday. Il lui faudra probablement beaucoup de force pour faire face aux critiques dont son couple sera l’objet, tout en sachant être peut-être en retrait à certains moments. Si les familles recomposées sont effectivement très nombreuses aujourd’hui, et qu’il s’agit de quelque chose de tout à fait normal, pour Pascal Balland les choses ne sont pas tout à fait aussi simples. Il rentre dans un clan dont le nom signifie énormément de choses pour un grand nombre de Français et dont l’exposition médiatique est sans doute sans aucune commune mesure avec ce qu’il a pu connaître. Mais visiblement le couple qui est très amoureux est prêt à surmonter toutes les épreuves. On imagine d’ailleurs mal Laeticia avoir ouvert son cœur, et s’afficher devant les médias avec son nouvel amour si elle n’avait pas la conviction intime que ce soit réellement du sérieux.

Ironie des choses, c’était déjà sur l’île de Saint-Barthélémy que le couple s’était rencontré avant de se retrouver quelques semaines plus tard à Los Angeles. Ce serait par l’intermédiaire d’un ami commun, que Laeticia Hallyday aurait rencontré cet homme de 47 ans, fils de l’éditeur Balland. Un entrepreneur qui possède de nombreux restaurants à Paris dont le Cinq-Mars près de la Tour Eiffel et le Marzo dans les 7e et 16e arrondissements de la capitale française. Divorcé à deux reprises, il est le père de deux filles, dont une adolescente de 14 ans qui étudie au lycée français à Los Angeles tout comme Jade et Joy Hallyday.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, l’animateur et chroniqueur mondain, Bernard Montiel, donnait de plus amples informations sur le premier jour où Laeticia Hallyday et Pascal Balland se rencontraient : “ Ça s’est passé au mois d’août, il a été présenté par Clément Miserez qui est l’ex d’Alessandra Sublet. Ça s’est passé sur un bateau “. Très rapidement, leur relation semble avoir débuté dans un premier temps dans le secret absolu avant que le couple s’affiche ouvertement sur les réseaux sociaux et accepte de dévoiler leur amour au grand jour. On avait d’ailleurs pu assister à des échanges emplis de tendresse et de cadeaux réciproques sur les comptes Instagram de Laeticia et Pascal durant le confinement qui les obligeait à vivre à plusieurs milliers de kilomètres l’un de l’autre. Alors que Pascal Balland se trouvait à Paris durant cette période, Laeticia Hallyday elle, vivait à Los Angeles avec ses deux filles Jade et Joy.

Ce n’est finalement qu’il y a quelques semaines après la réouverture des liaisons aériennes entre les États-Unis et le continent européen, que Laeticia avait pu rejoindre Paris et retrouver le nouvel élu de son cœur. Aujourd’hui, c’est destination les Caraïbes pour le couple qui doit être très heureux d’enfin pouvoir se retrouver.

Mais pour Pascal Balland, il lui faudra apprendre à vivre avec l’ombre de Johnny Hallyday qui planera toujours au-dessus de son couple. Car pour les fans du rockeur, Laeticia sera toujours la veuve de Johnny Hallyday, mais aussi la garante et la détentrice du patrimoine artistique de l’une des plus grandes stars de la chanson française.

Si ses choix et ses décisions ont défrayé la chronique, notamment concernant le très controversé héritage, Laeticia Hallyday semble aujourd’hui prête à entamer un nouveau chapitre de sa vie auprès de son nouvel amour.