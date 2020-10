Laeticia Hallyday : C'est FINI, la veuve joyeuse quitte Pascal Balland, son compagnon. On vous dit tout !

Laeticia Hallyday et Pascal Balland étaient ensemble depuis l’été 2019. Mais voilà, l’idylle des tourtereaux semble avoir pris fin. En effet, dans les colonnes de Closer, les journalistes annoncent la terrible nouvelle. Pourtant, la veuve de Johnny Hallyday évoquait avoir retrouvé l’amour lors de sa récente interview et retour à la télévision dimanche dernier dans Sept à Huit. Malgré tout, il semblerait que Pascal Balland et Laeticia Hallyday aient mis un terme à leur romance. Nous vous donnons tous les détails dans cet article.

Crise de couple ou rupture radicale ? Laeticia Hallyday aurait quitté Pascal Balland

Closer publie récemment la nouvelle et elle n’a pas fini de faire du bruit sur la Toile. Après presque un an et demi de relation, tout semble indiquer que Laeticia Hallyday cesse de fréquenter son restaurateur parisien. Cela voudrait dire que les voyages entre Paris et Lors Angeles sont terminés pour la veuve de Johnny Hallyday et ses filles ? En revanche, malgré la surprise des fans du clan Hallyday, d’après Closer, la rupture des tourtereaux ne serait pas inattendue. En effet, tous savaient les douleurs encore vivre pour Laeticia Hallyday. Même lors de son interview pour Sept à Huit dimanche dernier, il était clair que la veuve du rockeur n’avait pas tourné la page. Elle avait effectivement évoqué vivre sa nouvelle idylle comme un couple à trois dans laquelle elle n’oubliait pas de compter Johnny Hallyday.

Une nouvelle qui ne choquera pas les proches de la veuve

Alors, les proches de Laeticia Hallyday se doutaient que sa relation avec Pascal Balland ne coulerait pas de source. Sous les caméras de TF1, elle était apparue affaiblie par le de ces de son mari. Cela fera bientôt trois années que Johnny Hallyday a rejoint les étoiles. Pourtant, Laeticia Hallyday avouait volontiers avoir l’impression d’être infidèle. Pascal Balland et elle n’étaient peut-être pas prêts à s’engager dans une telle aventure. Peut-être aussi que le temps leur permettra de se retrouver ? Seul l’avenir laissera le temps aux blessures du deuil de s’estomper. Mais il est vrai qu’elles ne pourront jamais vraiment disparaître. De plus, Johnny Hallyday n’est pas n’importe quel homme que Laeticia Hallyday aurait pu épouser. La rock star est encore présente dans les cœurs de tout ceux qui l’aime et vivent comme une douleur sa disparition.

À présent, maintenant que la nouvelle est tombée. Il faut donc espérer que Laeticia Hallyday réussisse à tenir le coup. Avec Jade et Joy, ses filles adorées, elles vont certainement parvenir à se serrer les coudes. Dans tous les moments difficiles, la veuve de Johnny Hallyday peut compter sur le soutien sans failles de ses proches.