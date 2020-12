Laeticia Hallyday cet hommage émouvant pour les 3 ans de la mort de Johnny Hallyday!

Dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, Johnny Hallyday nous quittait des suites d’un cancer, laissant un vide dans le cœur de ses proches, mais également dans celui de ses fans. Trois ans après, Laeticia Hallyday a marqué le coup avec un beau message. Ne vous inquiétez pas, la rédaction LD People va vous montrer ce qu’elle a dit.

Laeticia Hallyday poste un message émouvant

Trois ans après sa disparition, Johnny Hallyday reste encore bien présent dans les mémoires. A l’occasion des trois ans de sa mort, Laeticia Hallyday a posté une vidéo sur son compte Instagram où on peut voir le couple complice. En légende, la veuve a écrit un message émouvant : “Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité…il nous manque plus que tout et aujourd’hui n’est pas une journée ordinaire mais elles sont rares les journées sans lui….Rares car en vérité nous vivons ensemble chaque moment” commence-t-elle par dire.

Laeticia Hallyday, son émouvant message pour les trois ans de la mort de Johnny https://t.co/wdNGdqalA2 pic.twitter.com/jddJed6dqs — BFMTV (@BFMTV) December 6, 2020

Laeticia Hallyday poursuit ensuite son propos et indique que Johnny Hallyday lui manque énormément et que la douleur était bel et bien encore présente trois ans après : “Il nous manque plus que les mots parce qu’ils ne seront jamais assez fort pour exprimer cette douleur encore forte de son absence. Ce soir il faut que nous regardions le ciel il y aura une étoile qui brillera plus que les autres… il n’est pas loin, il veille il nous protège…“.

Jade Hallyday publie une vidéo touchante

Si tout le monde se recueillait à Saint-Barth pour le 3e anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, Jade Hallyday, 16 ans, a également tenu à marquer le coup sur les réseaux sociaux. En effet, la fille du rockeur a posté un message très touchant dans sa story Instagram : “Cela fait 3 ans que tu es parti au paradis. Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point tu me manques et combien je t’aime papa. Tu restes à jamais dans mon coeur et avec moi” commence par dire la jeune fillette.

Johnny Hallyday : sa fille Jade lui rend un hommage bouleversant https://t.co/G4XLTU44C2 pic.twitter.com/eiO7rcR6BG — ELLE (@ELLEfrance) December 7, 2020

Jade Hallyday poursuit ensuite son propos et déclare : “Je n’oublierai jamais les souvenirs que nous avons crées ensemble et je te suis très reconnaissante de m’avoir permis de devenir la jeune fille que je suis maintenant”. En accompagnant ce message, la fille de Johnny Hallyday a partagé une vidéo qui a fait craquer l’ensemble de ses abonnés. En effet, on peut la voir toute petite en train de donner le biberon à sa petite sœur Joy, sur les genoux de leur papa.