Laeticia Hallyday : cette information capitale qu’elle a caché à Johnny à l’annonce de son cancer

Laeticia Hallyday donnait une interview exclusive ce dimanche 18 octobre, dans l’émission Sept à Huit sur TF1.

La femme de Johnny a caché une information capitale au taulier lors de l’annonce de son cancer et elle sort enfin du silence ce dimanche 18 octobre.

Aujourd’hui veuve , Laeticia Hallyday a répondu aux aux questions d’Audrey Crespo-Mara dans Sept à Huit et aux questions que tous les français se posent depuis la mort du célèbre rockeur.

Elle est donc revenue sur le cancer du poumon qui a emporté son défunt mari. Johnny avait même entamé son tout dernier road trip, un voyage aux Etats-Unis, sa terre de coeur, en septembre 2016.

Et aux côtés de ses amis Pierre Billon, Sébastien Farran ou encore Maxime Nucci, la star, alors âgé de 73 ans, « était très fatigué ». « Il avait très peur de ne pas pouvoir aller jusqu’au bout […] J’ai vu qu’il était à bout de souffle et qu’il avait du mal à respirer », confie la maman de Jade et Joy dans Sept à Huit.

Une infection était suspectée par son médecin mais Johnny Hallyday souffrait en réalité d’un cancer de stade 4.

Et son épouse ex-mannequin, ne souhaitait pas lui révéler cette infirmation tout à fait tragique. « On me dit qu’il en a pour trois mois donc à ce moment-là tout s’écroule, confie-t-elle la voix pleine de larmes.

On est un genou à terre. On ne sait pas comment on va faire, comment on va lui dire. On ne sait pas comment il va le supporter, comment il va se battre. » À cet instant, l’inoubliable rocker ignorait qu’il était condamné. « J’ai passé la nuit à l’hôpital avec lui et il m’a dit : ‘Dis-moi ce que c’est. Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que je vais crever ?’ Et je ne pouvais pas lui dire, ce n’était pas le moment, ni à moi de le faire », explique la récente compagne de Pascal Balland.

Le chanteur belge a fini par apprendre qu’il était malade le lendemain. « Je l’avais préparé à entendre que ce n’étaient pas des bonnes nouvelles et qu’on allait commencer une guerre et un combat qu’il avait déjà connus », explique Laeticia Hallyday, qui n’a toutefois pas voulu qu’il soit au courant que son espérance de vie était estimée à trois mois. « J’ai demandé à ce qu’on ne lui dise pas et j’ai eu raison, affirme-t-elle. Et de conclure : “Je ne regrette pas aujourd’hui parce que le combat a duré 15 mois et je crois qu’il n’aurait pas duré aussi longtemps si on lui avait dit la vérité. »

Laeticia avoue avoir passé «trois années difficiles» aux côtés de ses filles Jade et Joy depuis la mort du chanteur le 5 décembre 2017. «J’essaye d’avancer avec elles. C’est à moi de les accompagner, de les apaiser (…) Il leur a laissé le plus bel héritage : ce sont les souvenirs» a-telle aussi confié de façon très poétique.