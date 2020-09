Laeticia Hallyday : cette photo interdite de Pascal Balland sur les réseaux sociaux

Il y a quelques jours, Pascal Balland a posté plusieurs clichés de son escapade romantique avec Laeticia Hallyday sur les réseaux sociaux. Dont une qu’il n’aurait d’ordinaire pas dévoilée…Explications.

Laeticia Hallyday retrouve le sourire avec Pascal Balland

Il y a un peu plus d’un an, Laeticia Hallyday rencontrait Pascal Balland pour ce qui a été un coup de foudre rapide. Alors que la jolie blonde défendait la mémoire de son mari Johnny Hallyday, décédé en décembre 2017, face au clan David et Laura, sa route a croisé celle du restaurateur : “Nous nous sommes rencontrés l’été dernier, à Saint-Barth, à un moment où j’étais à terre et lui, en plein divorce, rien n’est jamais dû au hasard” avait-elle dit. Finalement, après des vacances idylliques durant l’été 2019, ils ont officialisé leur relation. Après plusieurs années de souffrance, la jeune femme a pu enfin retrouver le sourire et le goût à la vie.

Ver esta publicación en Instagram Golden hour 💛⭐️💛 Una publicación compartida de Laeticia Hallyday (@lhallyday) el 30 Ago, 2020 a las 6:26 PDT

Il faut dire qu’avec Pascal Balland, Laeticia Hallyday a retrouvé le bonheur, celui de l’amour et de l’avenir, c’est en tout cas ce qu’elle disait il y a quelques jours dans les colonnes de Paris Match : “C’est une jolie histoire d’amour qui me fait du bien, me ramène à la vie,” assurait-elle avant de poursuivre : “La première fois qu’on s’est embrassés, j’avais besoin de sentir que, là où il était, Johnny m’autorisait à revivre. On ne peut pas renier vingt-cinq ans d’une vie avec celui qui vous a fait la femme que vous êtes“.

Une photo interdite postée sur les réseaux sociaux

C’est désormais une évidence : Laeticia Hallyday veut se créer de nouveaux souvenirs avec Pascal Balland, même si elle ne veut pas oublier sa vie avec Johnny. Et le jeune homme a la même idée derrière la tête puisqu’il n’hésite pas non plus à déclarer son amour à sa douce et tendre. En effet, c’est en story Instagram, ce vendredi 28 août 2020, que le restaurateur a posté une photo où il enlace Laeticia Hallyday: “Normalement, on ne poste pas des photos comme ça… Eh bah moi si… merci my love pour cette belle parenthèse”.

Laeticia Hallyday s’est de suite empressée de reposter elle-même cette belle déclaration dans la story de son compte Instagram, montrant à tous que son histoire n’est pas une simple parenthèse, mais bien un vraie histoire d’amour. Pour le moment, il y a juste une chose qui est difficile pour Pascal Balland, c’est de l’accompagner sur la tombe de Johnny : “Laeticia aurait voulu que le passé et le présent s’entremêlent, que Pascal l’accompagne sur la tombe du rocker, mais ça, ça a coincé…”. Un refus que l’on peut évidemment tout à fait comprendre.