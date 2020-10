Laeticia Hallyday change de coupe! Métamorphosée, "adieu" aux cheveux longs !

Laeticia Hallyday change de coupe de cheveux et dit au revoir à un sacré paquet de ses longues mèches dorées. Avec la rentrée et l’automne qui s’installe, c’est le moment idéal pour rafraîchir son look. Laeticia Hallyday va-t-elle craquer pour une des coupes à la garçonne qu’elle affectionnait tant ? Ou pour un carré court ? Un carré long ? Elle entretient le mystère pour le moment et se contente de partager une image de ses beaux cheveux jonchant le sol d’un salon de coiffure.

Laeticia Hallyday se métamorphose pour la nouvelle saison

Voir cette publication sur Instagram Automne 🍂🍁🍂 Indian summer @molly_elysewalker 💛 @elysewalker 🧡 Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday) le 27 Sept. 2020 à 9 :19 PDT

Laeticia Hallyday est passée par plusieurs phases au niveau capillaire. Mais il est vrai que les fans de Johnny Hallyday ont souvent connu sa femme avec des coupes très courtes. Alors, tout le monde s’interroge. A-t-elle de nouveau succombé à les couper très courts ? C’est en tout cas une sacrée longueur de cheveux qui apparaît sur le sol du salon de coiffure. En effet, Laeticia Hallyday n’a pas pris le soin de montrer le résultat de son passage chez le coiffeur à ses fans. Mais elle a partagé en story, sur Instagram, une image de ses cheveux au sol pour leur dire au revoir. Depuis le 11 octobre, Laeticia Hallyday reste secrète à ce sujet. Les jours à venir promettent donc une sacrée découverte qui fera parler d’elle.

Tout ce qu’indique donc le partage de Laeticia Hallyday sur Internet c’est le fait qu’elle se déleste d’une quantité de cheveux conséquente. Mais également le nom de son coiffeur, Marc J. Durand. Il s’occupe en effet des coupes de la veuve de Johnny Hallyday depuis des années. Mais sur le compte Instagram de ce fameux coiffeur, pas de photos récentes de la maman de Jade et de Joy Hallyday. La plus récente remonte en effet au mois de mai 2017, l’époque où Laeticia Hallyday optait pour une couleur dorée étincelante, presque platine, et une coupe très tendance de cette époque.

Un mystère qui reste entier mais qui ne le sera pas bien longtemps

La nouvelle coupe de Laeticia Hallyday n’est peut-être pas encore visible sur les réseaux sociaux mais cela ne saurait tarder. De plus, il ne serait pas difficile d’imaginer à peu près à quoi pourrait ressembler la compagne de Pascal Balland avec sa nouvelle coupe. En effet, Laeticia Hallyday aimait se couper les cheveux très courts. Ses coupes à la garçonne l’ont accompagné de nombreuses années. Et les fans du clan Hallyday se souviennent sûrement que cela ne plaisait pas beaucoup au rockeur. Il répétait avec humour qu’il n’avait pas envie de voir son épouse ressembler à un gars. Mais Laeticia Hallyday coupait ses cheveux comme elle en avait envie et elle avait bien raison de le faire.

Les fans de la veuve de Johnny seraient même tout à fait d’accords pour dire que toutes les coupes lui vont. Longues ou courtes, tant que son sourire illumine son doux visage cela suffit à la rendre resplendissante. De plus, c’est grâce à la forme de son visage que l’on peut savoir que la belle peut adopter n’importe quelle coupe. En effet, les coiffeurs visagistes sont capables d’imaginer la coupe idéale selon une morphologie donnée. Laeticia Hallyday est alors une personne très mince et de grande taille. Son visage est plus allongé que rond et sa couleur d’origine est un châtain clair. Elle cumule donc toutes les caractéristiques pour pouvoir adopter n’importe quel style avec classe et élégance. À coup sûr, ses abonnés seront épatés lorsqu’elle apparaîtra avec sa nouvelle coupe de cheveux.

Laeticia Hallyday s’occupe d’elle mais n’oublie pas ses engagements

Laeticia Hallyday, quoi qu’elle ne montre pas encore sa nouvelle coupe, fait plaisir à ses abonnés en indiquant changer de tête. D’abord parce qu’elle aurait pu ne rien dire du tout. Mais aussi et surtout parce que cela signifie qu’elle prend soin d’elle. Se faire couper les cheveux c’est toujours un moment à soi durant lequel on apprécie se faire chouchouter. Un bon shampoing assorti d’un massage capillaire à de quoi détendre les plus stressés d’entre nous. Alors, les fans de Laeticia Hallyday ne peuvent qu’imaginer qu’elle ait pris du plaisir à se détendre. Car malgré les apparences, Laeticia Hallyday travaille énormément. Non seulement elle doit élever ses deux filles en l’absence de leur papa, parti rejoindre les étoiles, mais elle continue d’entretenir sa mémoire également.

La maman de Jade et de Joy a effectivement pris part à la sortie du coffret inédit de Johnny Hallyday qui arrivera le 23 octobre prochain à la vente. Un coffret qui comprend un titre qui n’apparaissait sur aucun album du chanteur, un film sur son dernier road trip et les images inédites d’un concert au Beacon Theater de New York. Les fans de Johnny Hallyday sont impatients de se procurer cet objet de collection et saluent Laeticia Hallyday pour son engagement dans cet événement. En effet, elle continue de tenir sa promesse envers son défunt mari, celle de prendre soin de son nom, de sa musique, de son image et bien entendu de veiller sur ses deux princesses.

Un coffret inédit arrive très prochainement

Laeticia Hallyday aimera toujours son Johnny. Bien qu’elle tente de refaire sa vie dans les bras de Pascal Balland, elle ne pourra jamais effacer l’amour qu’elle porte et portera toujours au rockeur, père de ses deux filles. Car il est parti trop tôt, emporté par la maladie. Laeticia Hallyday n’aura de cesse de lui rendre hommage et de faire vivre sa mémoire pour qu’il ne soit jamais oublié.