Laeticia Hallyday change radicalement de tête! Ce cliché choque les internautes

Laeticia Hallyday fait parler d’elle pour sa nouvelle coupe de cheveux ! Les internautes sont charmés de découvrir la veuve de Johnny Hallyday sous ce nouveau jour. Une étape obligée pendant son passage à Paris, juste avant son départ en vacances : le salon de coiffure. Vous allez vite comprendre pourquoi la photo de la nouvelle coupe de Laeticia Hallyday fait sensation ! Elle est superbe !

Une nouvelle coiffure et une nouvelle couleur qui lui vont à merveille

Quoi de mieux pour profiter pleinement de ses vacances d’été que de se refaire une beauté ? En effet, Laeticia Hallyday n’a pas hésité à faire un détour chez son coiffeur favori sur Paris. Car la maman de Jade et Joy réside principalement à Los Angeles, aux États-Unis, avec ses filles. Mais pour les vacances, elle les a conduite chez leur arrière grand-mère dans le Sud de la France. De plus, elle ne repasse pas par Paris juste pour aller chez le coiffeur. Elle s’y rendait également pour prendre l’avion direction la Toscane. Laeticia Hallyday s’offrirait quelques jours en tête à tête avec son amoureux, Pascal Balland.

Même si les fans de Laeticia Hallyday sont curieux de connaître les détails de ses vacances, c’est bien sa nouvelle coiffure qui alimente le plus les discussions. Et vous allez vite comprendre pourquoi ! Cela lui permet de faire peau neuve. C’est une véritable métamorphose que lui offre sa nouvelle coupe. Laeticia Hallyday paraît rajeunie et rayonnante. Pour preuve, voici donc la photo qui est au centre des discussions de ses fans sur la toile. Une photo que la veuve de Johnny Hallyday partage en story sur sur son compte Instagram.

Laeticia Hallyday est éblouissante

Ce n’est pas n’importe quelle couleur pour laquelle Laeticia Hallyday a opté. Elle parle d’un « blond bébé » et elle affirme l’adorer. Les fans sont sous le charme de cette transformation. En effet, cela la rajeunit et illumine les traits de son fin visage. En partageant la photo, Laeticia Hallyday n’oublie pas de remercier son coiffeur. Elle salue donc ses talents et lui signifie également son affection. En effet, Laeticia Hallyday n’avait certainement pas eu l’occasion de se rendre dans un salon de coiffure depuis la levée des mesures de confinement. Et elle a bien fait d’en profiter avant de partir en vacances. Son amoureux va la retrouver plus en beauté que jamais.

Profitons de l’été au maximum

Pendant le confinement, beaucoup de personnes n’avait qu’une seule hâte : retrouver les salons de coiffure et les instituts de beauté. C’est depuis le 11 mai une chose possible et les professionnels de l’esthétique ont des agendas pleins sur plusieurs mois ! Mais Laeticia Hallyday a dû attendre de pouvoir prendre l’avion depuis les États-Unis pour passer dans son salon de coiffure fétiche. Les frontières n’ont ouvertes que récemment. Et il faudra qu’elle reste prudente car elles pourraient ne pas rester ouvertes bien longtemps. En effet, les spécialistes de la santé s’accordent pour dire que la deuxième vague de la pandémie ne va plus tarder. Elle serait attendue pour la rentrée de septembre. C’est donc maintenant que nous devons profiter de nos vacances, ou au moins de notre temps libre, pour faire les choses qui nous manquaient pendant le confinement.