Laeticia Hallyday: Cinq réalités à vraiment savoir sur Pascal Balland, son chéri!

Laeticia Hallyday, de retour en France avec ses deux filles, Jade et Joy, a retrouvé son nouveau compagnon Pascal Balland. Séparés depuis plusieurs mois pour les raisons de confinement obligatoires dû à la pandémie mondiale, les deux tourtereaux peuvent enfin rattraper le temps perdu.

Un amour à distance, qui dure depuis presque un an. Laeticia qui réside avec ses deux filles à Los Angeles, et Pascal Balland travaillant à Paris en France, les deux amoureux essaient de se retrouver autant que possible. Très discrets sur leur relation, et certainement dû à la forte médiatisation et notoriété de Laeticia Hallyday, le couple ne s’affichait jusqu’à présent que très rarement ensemble.

Laeticia Hallyday a profité de ce retour en France pour aussi régler les derniers accords concernant l’héritage de Johnny Hallyday et mettre fin définitivement ce 3 juillet 2020 à la bataille juridique qui dure depuis maintenant plus de 2 ans avec les enfants du célèbre rockeur, David et Laura Smet. Si David Hallyday a réussi à obtenir les droits d’interprète de la chanson « Sang pour sang » qu’il a lui-même composé pour son père en 1999, et s’est désisté de toute action judiciaire pour laisser l’intégralité de ses parts à sa sœur. Laura, quant à elle, a accepté le testament américain en échange de 2,6 millions d’euros de la part de Laeticia, et a également obtenu les droits d’interprète de la chanson « Laura », sortie en 1987.

La sérénité et la tranquillité désormais retrouvées, Laeticia peut enfin profiter pleinement de sa nouvelle vie avec son chéri Pascal Balland. Plus amoureuse que jamais, Laeticia a retrouvé le bonheur et le sourire dans les bras de son compagnon. S’ils avaient posté chacun de leur cote quelques messages et déclarations d’amour durant le confinement sur les réseaux sociaux, Pascal postera un adorable cliché de leur retrouvaille sur son compte Instagram, sur lequel ils divulguent un charmant baiser échangé au travers leur masque de protection. Oui, ils suivent à la règle les mesures de sanitaires, sur les lieux publics…

Un cliché qui aurait pu rester secret, car le compte Instagram de Pascal Ballant est privé, mais Laeticia l’a repartagé publiquement dans l’une de ses stories, avec l’annotation « Covid Love »… Un grand pas dans leur relation dont ils n’ont plus l’intention de se cacher, et qu’ils affichent ainsi de plus en plus aux yeux de leurs fans et followers. Nous la retrouverons d’ailleurs de passage dans l’un des restaurants de Pascal, la pizzeria Marzo aux côtés de son chef de cuisine, Alfredo. Le chef publiera lui-même une photo sur son profil Instagram, très heureux de la visite de la charmante Laeticia et des cadeaux qu’elle lui a offerts. « Merci beaucoup pour les cadeaux. Andrea sera très content de le porter. Ça a été un honneur de partager ce moment ensemble. À très bientôt Laeticia ».

Puis, Laeticia Hallyday partagera quelques autres clichés, dans ses stories, de ses promenades et déjeuners dans les rues de Paris, dans les alentours de la tour Eiffel. Une jeune maman comblée par ses deux filles Joy et Jade qui vient de décrocher son brevet des collèges avec la mention bien, et par son nouvel amour dont elle est très éprise, et qui lui a redonné un sens à sa vie, depuis cette longue période de veuvage qu’elle vient de vivre.

C’est durant l’été 2019, que Laeticia avait rencontré pour la première fois Pascal Balland. En vacances sur l’île de Saint-Barthélemy, et invités tous les deux, à la soirée de Yannick Noah qui s’est déroulée dans la nuit du 12 au 13 août, Laeticia va à cette soirée avec son amie Marine, qui n’est autre que l’ex-femme de Pascal. Le producteur Clément Miserez, l’ex-mari de l’animatrice Alessandra Sublet, parrain de Mathilde et ami d’enfance de Pascal, les présentera l’un à l’autre. Ils connaîtront là, le véritable coup de foudre, « Je n’étais pas prête à envisager quoi que ce soit avec un autre homme. Ça prend du temps de réapprendre à aimer. Mais la vie est faite de rencontres qui vous bousculent. Aujourd’hui, je respire, je retrouve un sens à mon existence », a-t-elle déclaré dans les colonnes de Dimanche soir, le 1er décembre dernier pour officialiser sa nouvelle relation amoureuse. Depuis, les amoureux inséparables ne se quitteront plus, ou du moins uniquement pour leurs obligations chacun dans leur pays, de scolarisation aux États-Unis pour Laeticia et de travail pour l’homme d’affaires.

Son nouvel amour Pascal Balland, âgé de 49 ans aujourd’hui, soit trois ans de plus que sa belle Laeticia, est restaurateur parisien, et propriétaire de trois restaurants. Le Cinq Mars, en référence au village Cinq-Mars-la-Pile en Indre-et-Loire qu’il a ouvert en 2004, dans lequel il sert de la cuisine française traditionnelle, puis deux restaurants dédiés à la gastronomie italienne, le Marzo, l’un dans le 7ᵉ arrondissement, et l’autre dans le 16ᵉ qu’il a ouvert, avec son associé Julien Cohen, fort du succès du Ier Marzo.

Père de famille, Pascal Balland a trois enfants de trois femmes différentes. Un fils de 19 ans, Max, dont la mère est la scénariste Lili Gion, une fille, Mathilde, de 15 ans, qui vit à Los Angeles avec sa mère Marine. Mathilde fréquente d’ailleurs le même lycée français que Joy et Jade, qui sont donc amies. Autrement dit, Marine, l’ex-femme de Pascal, est amie avec Laeticia. Et enfin une autre petite fille, Madeleine, qui est âgée de 6 ans, née de son union qui a duré 4 ans avec Anne-Charlotte, sa deuxième épouse, dont il est en train de divorcer.

Pascal est aussi le fils de l’éditeur André Balland, décédé le 12 décembre 2001 à l’âge de 76 ans, également fondateur des éditions Balland en 1966. Son père publiait des auteurs tels que François Weyergans, William Boyd, Jean-Claude Carrière, Patrick Rambaud, Françoise Xenakis, Roland Topor, … Lui-même écrivait des romans et des essais, dont l’ouvrage intitulé L’amateur qui retrace l’histoire d’un irrésistible séducteur. André Balland a ainsi le même prénom que le père de Laeticia, André Boudou, un beau point commun qui lie les deux tourtereaux.

Pascal Balland a trois demi-frères, nés de trois mères différentes, comme lui a eu trois enfants de trois femmes différentes… Si nous n’avons aucune information sur deux demi-frères, celui dont il est proche est Philippe, un homme de l’audiovisuel, ancien directeur des programmes de flux de TF1, qui avait ensuite quitté la chaîne pour Europe 1 pour y revenir en 2012. Il est aujourd’hui conseiller des programmes à TF1.

À l’aube d’une nouvelle vie, Laeticia Hallyday est désormais prête à se reconstruire et rayonner de nouveau dans les bras de Pascal Balland. Une merveilleuse idylle que les deux amoureux n’ont désormais plus l’intention de cacher, mais de vivre pleinement.