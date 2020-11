Laeticia Hallyday compare sa relation avec Pascal Balland qui lui ne va pas être content du tout

Dans une récente interview accordée à RTL info, Laeticia Hallyday se confie sur sa relation terminée avec Pascal Balland. D’ailleurs, la jeune femme a déjà pu retrouver l’amour. Explications.

Laeticia Hallyday dézingue sa relation avec Pascal Balland

Au micro de Bel RTL, Laeticia Hallyday s’est expliqué sur sa séparation avec Pascal Balland : “Là, je me suis séparée. Une séparation difficile avec un homme qui était rentré dans ma vie” a-t-elle commencé par dire. La jeune femme poursuit son propos ensuite en détruisant totalement son histoire d’amour avec le restaurateur : “Mais c’était plus un pansement”. On imagine bien la réaction de celui qui partageait encore la vie de la veuve de Johnny il y a quelques semaines.

Laeticia Hallyday, “la veuve joyeuse”, trompait-elle Pascal Balland avec Jalil Lespert? On vous dit tout! https://t.co/J6G2N2Nr06 — Verw Antoine (@AntoineVerw) November 11, 2020

La maman de Jade et Joy a bien du mal à tourner la page après la perte de Johnny. D’ailleurs, durant sa relation avec Pascal Balland, l’ombre du taulier était présente : “Johnny est toujours là. La place de Johnny est encore bien présente. Ce n’est pas facile. On est souvent un couple à trois” avait-elle notamment dit il y a quelques mois. Mais finalement, Laeticia Hallyday a bien vite tourné la page du restaurateur, puisqu’elle a déjà pu entamer une nouvelle relation avec un certain Jalil Lespert.

Un coup de foudre pour Jalil Lespert

Le magazine Voici a révélé, il y a quelques jours maintenant, que Laeticia Hallyday avait un nouveau compagnon : Jalil Lespert. C’est d’ailleurs ce dernier qui l’avait approché en premier. Mais pas pour une future histoire d’amour, non, pour réaliser un premier biopic sur Johnny Hallyday. Après ce premier SMS, tout s’accélère, ils auraient alors enclenché la vitesse supérieure et se seraient téléphonés pendant de longues heures : “Laeticia a tout de suite craqué sur le côté intello de Jalil, il manie les mots avec force et élégance, sa poésie la touche énormément” a notamment déclaré une source proche de la jeune femme.

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert déjà l’amour fou ? Leur petite folie très révélatrice à Rome https://t.co/YRiqFXcqxE — Gala (@GALAfr) November 7, 2020

Ensuite, rien de bien étonnant, puisqu’un coup de foudre se concrétise lors de leur première rencontre. Celle-ci remonte à la mi-octobre à Paris, lorsque Laeticia Hallyday assurait en France la promotion du coffret compilant les ultimes aventures du rockeur aux Etats-Unis. Depuis ce jour-là, les deux nouveaux amoureux ne se quittent plus, si la jeune femme passe toutes ses nuits chez l’homme au départ, on peut dire qu’ils sont confinés ensemble désormais. La source proche de la jeune femme va plus loin ensuite en déclarant qu’ils “ont même officialisé auprès de leurs enfants”. C’est une histoire d’amour qui débute bien donc.