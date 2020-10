Laeticia Hallyday dans un “couple à trois” : elle raconte sa nouvelle vie sentimentale !

Laeticia Hallyday été de retour à la télévision ce 18 octobre. En effet, elle était l’invité de Sept à Huit afin de faire la promotion du nouveau coffret de Johnny Hallyday. Bientôt trois ans que le mari de Laeticia Hallyday a rejoint les étoiles. Mais il fait toujours autant vibrer ses fans. Grâce à Laeticia, ils vont donc pouvoir découvrir des surprises inédites de l’ultime voyage du rockeur. Mais bien qu’elle se rende sur TF1 pour parler de cette nouveauté, elle n’échappe pas aux questions à propos de son couple actuel.

Laeticia Hallyday retrouve l’amour contre toutes ses attentes

Laeticia Hallyday ne pensait pas qu’il était possible d’aimer deux fois. Elle ne croyait pas qu’elle pourrait être heureuse auprès d’un homme après le départ de Johnny Hallyday. Pourtant, depuis plus d’un an, elle entretient une relation sérieuse avec Pascal Balland. Pour son retour à la télévision, elle évoque sa vie sentimentale pour la première fois publiquement. Et ce qu’elle confesse va émouvoir ses fans et ceux du rockeur. Car Laeticia Hallyday se considère extrêmement chanceuse d’être en couple avec une personne assez courageuse pour comprendre que son défunt mari fera toujours partie de sa vie.

Pour retrouver l’amour, Laeticia Hallyday a du se réinventer. Elle devait trouver une autre façon d’aimer pour ne par avoir le sentiment de trahir son grand amour. Johnny Hallyday sera toujours dans son cœur et dans ses pensées. Le vide qu’il a laissé est immense et elle prend conscience tous les jours que rien ne saurait le combler. C’est donc avec émotion et sincérité qu’elle répond aux questions d’Audrey Crespo- Mara, dans Le Portrait de la Semaine de Sept à Huit sur TF1.

Le couple à trois est la seule option viable pour la maman de Jade et de Joy

Parler d’un couple à trois est comme une évidence pour Laeticia Hallyday. Elle vit et vivra toujours avec l’ombre de ses souvenirs pour son défunt mari. Sa présence est réelle dans sa vie et elle est heureuse que son nouveau compagnon sache l’accepter. Pascal Balland vit à Paris et sa douce à Los Angeles. Mais si elle peut se rendre en plateau pour le tournage de Sept à Huit c’est bien qu’elle est de retour dans la capitale pour quelques temps. Aussi, sa nouvelle relation suppose des allers et retours entre Paris et Los Angeles pour les tourtereaux.

Une autre concession qu’ils sont heureux de faire autant de temps qu’il le faudra. Car c’est l’amour qui est aux commandes. Les fans du rockeur seront soulagés de constater que Laeticia Hallyday va de l’avant tout en n’oubliant pas Johnny Hallyday. En effet, c’était une des craintes des fans depuis qu’ils la savaient en couple.