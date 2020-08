Laeticia Hallyday décolleté vertigineux pour une grande soirée, une robe ultra-légère qui fait tourner les têtes

Laeticia Hallyday partageait dernièrement une photo qui fait parler d’elle. En effet, la veuve du rockeur y apparaît dans une tenue qui va faire réagir internet. Laeticia Hallyday porte une longue robe rose et fluorescente qui est aussi légère que le vent. Impossible pour ses admirateurs de ne pas remarquer à quel point cette tenue la met en valeur. Le contexte de cette image qui fera couler beaucoup d’encre n’est autre que la grande soirée des anniversaires de ces filles chéries. Jade et Joy Hallyday fêtent leurs anniversaires à quelques jours de décalage. Chaque été, c’est donc l’occasion pour Laeticia Hallyday de marquer le coup avec une grande fête. Cette année, le thème du fluo impose un dress code qui va ravir ses fans.

Laeticia Hallyday alimente les débats sur Instagram

Laeticia Hallyday a 45 ans mais a toujours la beauté d’une jeune fille. Grande et très fine, la maman de Jade et de Joy Hallyday n’a pas à rougir de son physique. Au contraire, elle pourrait faire des ravages. Mais Laeticia Hallyday reste simple et elle croit en l’amour. En effet, elle sait que l’amour de sa vie s’en est allé à tout jamais. Elle ne renonce pas à la romance mais ne va pas courir le chercher n’importe où. C’est donc dans les bras de Pascal Balland que Laeticia Hallyday retrouve ce sentiment si précieux, celui qui reste un des principes de philosophie de vie qu’elle partageait avec Johnny Hallyday. L’amour est ce qui fait tourner le monde et elle en a à revendre. Mais ce sont ses filles qui en bénéficient en priorité depuis le départ du rockeur dans la résidence des anges.

Laeticia Hallyday tenait à marquer l’événement pour les anniversaires de ses princesses.Joy Hallyday fêtait ses 12 ans le 27 juillet dernier et son aînée, Jade Hallyday, fêtait ses 16 ans le 3 août. Seulement quelques jours séparent les anniversaires des jeunes filles. C’était alors l’occasion de les célébrer ensemble lors d’une grande soirée. Tous les amis de Laeticia Hallyday et de ses filles se sont alors retrouvés au Enjoy St Barth pour faire la fête. Et pour toute soirée réussie, il faut imposer un thème qui va unir les invités au-delà des discussions autour des cocktails. Pour cette fameuse soirée il s’agissait donc du fluo. Et la robe de Laeticia Hallyday pourrait voler la vedette à l’événement tout entier tant ses fans étaient sous le charme.

Une tenue éblouissante la met en lumière

Laeticia Hallyday portait donc une robe très longue et très fine. Elle semble ultra-légère et confortable. Son rose fluo lui permet d’être parfaitement dans le thème. Mais c’est la coupe de la robe qui va alimenter les discussions de ses fans sur internet. En effet, elle laisse apparaître les formes parfaites de la jeune et jolie maman de Jade et de Joy Hallyday. Les internautes n’en reviennent toujours pas !