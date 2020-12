Laeticia Hallyday déjà larguée par son nouveau chéri? Ce message (super) étrange publié sur les réseaux sociaux!

Ce dimanche 29 novembre, Laeticia Hallyday a partagé un texte pour le moins déstabilisant sur son compte Instagram. Elle l’a accompagné d’un cliché d’elle entouré de ses deux filles. Certains de ses fans ont aussitôt cru lire entre les lignes un message au sujet de sa relation avec l’acteur Jalil Lespert.

Laeticia Hallyday manie son compte Instagram comme personne. Tantôt la veuve du taulier soutient des grandes causes nationales, tantôt elle s’épanche sur ses propres histoires de cœur. Un grand mix entre le public et l’intime ! La semaine dernière par exemple, l’ancienne mannequin posait dans un T-shirt blanc. “ENOUGH”, soit “ça suffit” en anglais pouvait-on lire dessus.

Laeticia Hallyday : Ça suffit !

La maman de Joy et Jade témoignait ainsi de son soutien à une campagne de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. “Journée nationale pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. L’intégralité des ventes du t-shirt #enough @bashparis sera reversée à l’institut @womensafeandchildren 💙”, indiquait-elle en effet en légende.

Quelques jours plus tard, en fin de semaine, la belle blonde ouvrait ensuite son cœur et dévoilait ses sentiments à sa communauté. “Ce type d’amour. La vie nous offre d’incroyables hauts et bas. Peut-être que l’art est de tout ressentir en même temps”, indiquait-elle de façon sibylline. Sur le cliché, on la découvrait rayonnante, entourée de ses deux filles. Un détail ne nous a cependant pas échappé. Dans le fond, on pouvait en effet apercevoir une toile sur laquelle apparaissait le visage de Johnny.

Un message difficile à interpréter…

Sa veuve fait-elle une allusion à son amour naissant pour Jalil Jaspert qu’elle cumule pour l’amour éternel qu’elle aura jusqu’à sa mort pour le rockeur ? Ou au contraire, cherche-t-elle à faire comprendre que son histoire avec Jalil vient de prendre fin ?

Récemment, Laeticia Hallyday se confiait ainsi dans l’émission Sept à Huit sur TF1 à propos de son nouvel amoureux Jalil Jaspert, qui remplace le restaurateur Pascal Balland. « Qu’un autre homme vous touche, que vous puissiez ouvrir votre cœur à un autre homme, ça parait tellement compliqué, c’est vertigineux parce que le manque reste abyssal », osait-elle en effet reconnaître devant les téléspectateurs.

Le soutien inconditionnel de ses fans

Heureusement, aujourd’hui, la veuve du taulier peut compter sur le soutien de sa communauté d’abonnés. “Une maman exemplaire pour ses filles bravo, restez comme vous êtes, aussi souriante”, a par exemple déclaré une de ses abonnées. “Superbe photo de famille”, “Sous le regard bienveillant et protecteur de ton homme, tu sauras faire les bons choix et trouver la voie qui vous mène au bonheur”, “Les liens du cœur sont plus forts que tout”, “Je vous souhaite d’être aimée autant que vous le méritez, et surtout d’être apaisée, heureuse, avec cette envie de vous battre et d’avancer”, pouvait-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires.