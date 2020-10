Laeticia Hallyday: “Deux sortes d’hommes” ressurgit trois ans après le décès du taulier! Grâce à Laeticia ce titre de Johnny révélé!

Laeticia Hallyday annonce la sortie d’un coffret très spécial pour le 23 octobre prochain. C’est un coffret qui continent les dernières aventures de Johnny Hallyday. Des images inédites de son road trip, de son concert à New York mais aussi un nouveau titre de blues intitulé Deux sortes d’hommes. Il est étonnant de penser que malgré sa disparition, Johnny Hallyday continue de gâter ses fans. Laeticia Hallyday tient sa promesse et continue de faire vivre son œuvre et sa mémoire. Les fans sont conquis, ils attentent le 23 octobre avec impatience !

Laeticia Hallyday fait un très beau cadeau aux fans de son défunt mari

Laeticia Hallyday attendait la fin des déboires judiciaires relatives à la succession de son défunt époux pour annoncer la sortie de ce coffret. Les recettes vont certainement l’aider à éponger les dettes que ce dernier lui a laissé. Mais les fans de Johnny Hallyday ont bien autre chose que cela en tête lorsqu’ils entendent parler de ce coffret. En effet, autant de continu inédit, presque trois ans après son décès. Laeticia Hallyday ne pouvait pas garder pour elle ses trésors et décide donc de les rentre accessible au plus grand nombre.

Un geste important pour tout ce que l’artiste représentait et représente toujours

Les fans du rockeur vont pouvoir ajouter ce coffret à leurs collections concernant Johnny Hallyday. Grâce à l’engagement de Laeticia pour que son mari ne soit pas oublié, les fans ne sont pas à l’abris d’avoir encore de bonnes nouvelles. En effet, Laeticia Hallyday s’impliquait dans la carrière de son époux. Elle était là pour lui porter conseil et parfois gérer quelques unes de ses affaires. Et elle ne pouvait que lui faire la promesse de respecter sa mémoire et de la faire vivre. Il paraît que tant qu’il existe des personnes pour se souvenir de nous, nous ne pouvons pas réellement disparaître. Ainsi, Laeticia Hallyday fait un sacré cadeau à Johnny, elle participe a le rendre immortel. Johnny Hallyday, ce monstre sacré de la musique et du rock.

Laeticia Hallyday et ses efforts sont salués par les fans de Johnny

Mais Laeticia Hallyday ne fait pas cela que pour Johnny ou pour les fans de son défunt mari. Elle le fait effectivement aussi pour ses filles. Jade et Joy Hallyday sont les filles adoptives du couple. Toutes les trois se serrent les coudes pour faire face à la perte de leur pilier. Et il n’y a pas un jour qui passe sans qu’elles aient une pensée pour lui.

Johnny Hallyday peut reposer en paix, son œuvre est immortelle

Le deuil est un long travail dont on a l’impression qu’il n’est jamais fini. Laeticia Hallyday et ses deux filles sortent seulement la tête de l’eau cet été après une longue affaire autour de la succession de Johnny. À présent que tout cela est réglé, Laeticia peut enfin s’apaiser. Car elle devait tenir bon pour faire en sorte de respecter, et de faire respecter, les volonté de son mari. Le tout malgré la peine immense et le grand vide qu’il a laissé. Elle devait également faire en sorte de prendre soin de ses filles qui venaient de perdre leur papa et les protéger des débâcles médiatiques.

Laeticia Hallyday peut être fière de son engagement et de sa détermination. Cette année, elle a enfin pu profiter de l’été avec ses filles, ses proches et amis. Son célèbre sourire est en train de reprendre sa place et cela réchauffe le cœur des fans de cette jolie petite famille touchée par une tragédie. Avec du courage et de l’amour, Laeticia Hallyday sait que ses filles et elles pourront toujours se relever.

Le nouveau son du rockeur est disponible partout dès maintenant

Enfin, les fans seront heureux de savoir que si il faut attendre le 23 octobre pour se procurer le coffret inédit dont parlait Laeticia, il est d’ores et déjà possible d’écouter Deux sortes d’hommes en streaming sur toutes les plateformes légales. Sur son compte Twitter, elle annonce sobrement la nouvelle en partageant un lien du titre pour que tout le monde puisse l’écouter.

Les fans de Johnny Hallyday ne se remettront pas rapidement d’apprendre la sortie d’un nouveau titre de leur chanteur favori, près de trois ans après son décès. Laeticia Hallyday a effectivement participé à un petit miracle avec ce titre inédit. Les mémoires de Johnny sont très importante pour elle, pour ses filles ainsi que pour tous ses fans à travers le monde. Tant et si bien que l’attente se fait longue pour patienter jusqu’au 23 octobre prochain pour découvrir le coffret des dernières aventures du rockeur.