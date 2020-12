Laeticia Hallyday dévoile avoir reçu son “plus beau cadeau de Noël”! Gâtée par son chéri Jalil Lespert

Début décembre, Laeticia Hallyday célébrait l’anniversaire de la mort de Johnny Hallyday à Saint-Barthélémy, là où le taulier repose en paix. De retour à Paris, la maman de Jade et de Joy a reçu “son plus beau cadeau de Noël”. Devinez qui le lui a offert ? Son amoureux bien sûr, le réalisateur Jalil Lespert!

Décidément, Jalil Lespert n’arrête pas de marquer des points dans le cœur de la belle Laeticia Hallyday ! Tout d’abord, le réalisateur a accepté de célébrer l’anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Contrairement à son précédent amant le restaurateur Pascal Balland, le réalisateur s’est donc rendu dans le cimetière où est enterré le taulier, sur l’île de Saint-Barthélémy. La veuve de 45 ans s’est sentie épaulée lors de cette veillée musicale, trois ans après la disparition de notre Johnny national.

Ensuite, l’ancienne mannequin aurait pu passer la fin de l’année à Los Angeles. Mais apparemment, les choses vont vite entre elle et son nouvel amoureux ! Car c’est dans la maison de Marnes-la-Coquette qu’elle a réuni toute la famille pour Noël.

Nouvelle famille recomposée ?

Laeticia Hallyday s’est entourée de ses deux adorables filles Jade et Joy mais pas seulement ! Elle a également passé Nöel avec Jalil Lespert et ses trois filles Kahina, Aliosha et Gena. En effet, les deux tourtereaux ont présenté leurs filles respectives il y a quelques semaines, lors du deuxième confinement.

“Si cher à mon coeur”

Dans le clan de Laeticia Hallyday, ça peut paraître étonnant, mais les cadeaux de noël s’ouvrent… le 23 décembre ! En effet, la veuve du taulier a publié ce jour-là en story une photo de “son plus beau cadeau”. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons eu le plaisir de découvrir une magnifique carte-lithographie de l’île de Saint-Barthélémy. “Merci Zoe Rumeau. Plus beau cadeau de Noël si cher à mon cœur,” a précisé Laeticia Hallyday en remerciant l’artiste qui l’a créé.

Jalil Lespert a certainement visé juste avec ce cadeau. Car l’île de Saint-Barthélemy représente énormément pour Laeticia Hallyday. Elle y a passé énormément de temps en compagnie de Johnny Hallyday. Elle n’est donc pas prête de tirer un trait sur ce lieu magique. De plus, c’est à cet endroit que ce dernier est enterré.

“Trois ans déja”

Le 5 décembre dernier, elle lui rendait encore hommage sur son compte Instagram. “Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité…” écrivait-elle pour accompagner une tendre vidéo d’eux deux. Et de poursuivre : “Il nous manque plus que tout et aujourd’hui n’est pas une journée ordinaire mais elles sont rares les journées sans lui….Rares car en vérité nous vivons ensemble chaque moment. Il nous manque plus que les mots parce qu’ils ne seront jamais assez fort pour exprimer cette douleur encore forte de son absence. Ce soir il faut que nous regardions le ciel il y aura une étoile qui brillera plus que les autres… il n’est pas loin, il veille il nous protège…” La chanteuse Alizée ou encore l’acteur américain Mikey Rourke ont apprécié et liké ce message si touchant.