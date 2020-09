Laeticia Hallyday doit vendre sa sublime villa de L-A, découvrez à quoi elle ressemble

Contrainte de se serrer la ceinture, Laeticia Hallyday doit vendre sa luxueuse villa de Los Angeles construite par Johnny Hallyday en 2010 et mise sur le marché pour un peu plus de 15 millions d’euros. Découvrez en fin d’article la vidéo de la villa. C’est impressionnant.

Laeticia Hallyday n’a pas le choix, elle doit vendre

Il faut dire que si Laeticia Hallyday avait pu garder la villa de Pacific Palisades, elle l’aurait fait. Malheureusement ce n’est pas possible. En effet, ses comptes sont dans le rouge puisqu’elle a hérité des dettes fiscales de Johnny, une ardoise s’élevant à 30 millions d’euros environ. Et évidemment, en tant que principale héritière de Johnny Hallyday, c’est elle qui doit tout prendre en charge. Ainsi, la jeune femme ne peut plus assumer les charges liées à la propriété qui lui coûte 17 500 euros en assurance et impôts fonciers. Prix de départ de la maison? 17,9 millions de dollars, soit un peu plus de 15 millions d’euros!

Voir cette publication sur Instagram Bye bye #LA next #Paris 🇫🇷❤️ @jhallyday Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday) le 29 Mai 2017 à 11 :31 PDT

Si Laeticia doit absolument vendre la villa, elle ne souhaite pas quitter Los Angeles pour autant. En effet, la maman de Jade et Joy a pour projet de s’installer dans une maison plus petite et de rester dans la région jusqu’à la fin de la scolarité des deux filles. Une décision qu’elle avait prise avec Johnny Hallyday un peu avant sa mort : “Je reste à Los Angeles pour le moment, car c’est une promesse que j’ai faite à Johnny. Il voulait que ses filles soient éduquées aux États-Unis. Il reste trois ans d’étude à Jade et cinq à Joy”, avait notamment déclaré la veuve du taulier dans son interview pour Paris Match.

Une villa de près de 1100 m²

Après avoir passé une décennie dans cette magnifique propriété, Laeticia Hallyday doit vendre sa villa de Pacific Palisades. En effet, c’est le site Coldwell Banker Realty qui nous apprend qu’elle a été mise en vente il y a quelques jours. L’occasion pour eux de présenter la villa de 1100 m² dans ses moindres recoins : “Le rez-de-chaussée met en valeur une entrée sur 2 étages, une grande salle à manger, un salon formel, une bibliothèque, une salle familiale, un bar, une cuisine de chefs avec coin petit-déjeuner. A l’étage, 4 chambres à coucher, une salle de jeux partagée et un magnifique maître avec cheminée, bureau, 2 dressings, baignoire de style spa avec baignoire et balcon donnant sur le canyon. Le sous-sol comprend 2 chambres avec une immense salle de jeux, un théâtre de 18 places, une buanderie et une salle de sport“.

L’extérieur n’est pas mal non plus puisqu’on peut y trouver : “La cour, entourée d’un aménagement paysager soigné avec des arbres matures et mise en valeur par une piscine à débordement étincelante de style Bali, est la retraite parfaite pour vivre le style de vie de luxe ultime en Californie. Les installations comprennent un sauna, un réfrigérateur de plain-pied, une cave à vin, un ascenseur, une cuisine extérieure et une salle à manger avec barbecue intégré, un garage pour 4 voitures“. Alors vous êtes prêts à l’acheter ?