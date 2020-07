Laeticia Hallyday, embrasse une femme, un penchant pour les femmes ? La photo qui fait le buzz !

Récemment, Laura Smet attaque encore Laeticia Hallyday lors de ces prises de paroles médiatique. Laeticia Hallyday tente de se reconstruire auprès d’amies. Liliane Jossua en fait partie. C’est l’une des copines les plus proches de la veuve de Johnny Hallyday. Cette amie a posté une photo montrant une belle complicité, voire davantage.

Dans le cercle proche de Laeticia Hallyday, Liliane Jossua figure en bonne place, la jeune femme est la créatrice d’une boutique de luxe et possède une demeure sur l’île de Saint-Barth, comme la veuve de Johnny Hallyday. Ces derniers temps, Laeticia a vu beaucoup de ses amis prendre leurs distances. Aujourd’hui la veuve de l’idole des jeunes a refait sa vie avec un nouveau compagnon qui s’appelle Pascal Balland. Récemment, ils ont fait une escapade romantique en Italie puis en Grèce, sans les enfants.

Liliane Jossua, une amie très chère

Laeticia Hallyday peut compter sur la présence bienveilante de Liliane Jossua. Cette belle blonde qui est née en Suisse partage avec Laeticia Hallyday, un goût immodéré pour la mode. Ainsi Liliane Jossua a voulu montrer à ses abonnés, par l’intermédiaire de sa page Instagram, un cliché qui illustre très bien cette amitié forte et une réelle complicité qui existe entre elles. Laeticia Hallyday a aussi un compte Instagram qui est très actif. La veuve du chanteur poste très souvent des clichés. Chaque publication est très commentée.

Une photo qui fait le buzz

Sur cette photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, les deux femmes prennent la pose en étant très rapprochée, elles sont front contre front et montrent un beau sourire. On pourrait presque croire que les deux femmes allaient s’embrasser tant elles sont proches. Il y a de quoi créer un quiproquo. Ce cliché a entraîné une multitude de commentaires sur les réseaux sociaux : « vous êtes sublimes toutes les deux », « Deux belles femmes », « Quelle belle complicité », « un cliché incroyable », « une grande sincérité transparaît », « Vous êtes si belles, on croirait deux sœurs, tant vous êtes proches ». Voici quelques-uns des messages que l’on pouvait lire sous cette publication qui a été abondement likée.

Laeticia, dans le Sud de la France avec son clan

« Je t’aime Liliane Jossua à la folie d’amour », a indiqué Laeticia, heureuse d’avoir proche d’elle une amie si chaleureuse et sincère. Laeticia passe quelques jours, en ce moment dans le sud de la France, avec de nombreux amis, de ses filles Jade et Joy et de sa famille dont son père, André Boudou, avec qui elle a été mangé au restaurant. Laeticia Hallyday a récemment réussi à se mettre d’accord avec les deux enfants aînés de Johnny Hallyday : David Hallyday et Laura Smet au sujet de l’héritage. Un compromis a été trouvé entre les deux parties. La presse ne connaît pas les détails. Sans doute que les différents protagonistes du dossier sont satisfaits de pouvoir tourner la page.