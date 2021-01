Laeticia Hallyday en guerre avec sa fille Jade? Elle publie un cliché pour calmer les tensions

La relation entre Laeticia Hallyday et sa fille Jade, aurait-elle connu de grosses tensions ? En tout cas, la mère de famille publie un cliché sur lequel elle déclare son amour à son aînée. Alors Laeticia souhaite-t-elle avec cette nouvelle publication rassurer ses fans ? Ou bien s’agit-il d’une tentative de réconciliation ? LD People revient sur cette histoire.

Laeticia Hallyday : sa fille Jade en désaccord avec ses choix ?

Une famille recomposée

Aujourd’hui, Laeticia Hallyday est en couple avec le réalisateur Jalil Lespert. En effet, ce n’est plus un secret pour personne. Après sa relation tumultueuse avec le restaurateur Pascal Balland, un nouvel homme est donc apparu dans sa vie récemment. D’ailleurs, les tourtereaux paraissaient vivre véritablement le parfait amour ces derniers mois. Ils n’hésitaient pas à s’afficher ensemble sur les réseaux sociaux. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pourtant, il existerait aujourd’hui plusieurs ombres à ce tableau apparemment idyllique. En effet, Jade Hallyday ne verrait pas la nouvelle relation de sa mère d’un bon œil.

Selon certaines sources, l’adolescente était très attachée à son ex-beau-père et à ses enfants. Sur le plateau de Touche pas à mon poste le 7 janvier dernier, l’animateur Bernard Montiel semblait d’ailleurs d’accord avec cette théorie. Selon lui, la fille aînée de Laeticia Hallyday était très proche de Pascal Balland. Et l’adolescente serait lassée par l’attitude de sa mère. Le chroniqueur de Cyril Hanouna affirme même que Laeticia Hallyday et sa fille Jade ne se parleraient plus du tout. Plusieurs magazines confirment d’ailleurs cette information. Et ils vont même beaucoup plus loin ! Suite à toutes ces tensions, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert auraient mis fin à leur histoire d’amour. Néanmoins, Bernard Montiel dément lui cette rumeur.

Une photo très significative

Alors toutes ces suppositions sont-elles exactes ? Laeticia Hallyday, est-elle toujours en couple avec son nouveau compagnon, Jalil Lespert ? Et Jade Hallyday aurait-elle des griefs contre sa mère ? En tout cas, la veuve de Johnny Hallyday a décidé de faire taire tous ses détracteurs. En effet, elle a publié sur son compte Instagram un cliché en story censé mettre tout le monde d’accord. Ses followers ont ainsi pu découvrir ce 25 janvier une photo de Laeticia Hallyday accompagnée de sa fille Jade. En légende de cette publication, la mère de famille ajoute un message d’une très grande clarté : ” I Love You “, telle une véritable déclaration d’amour à sa fille.

Laeticia Hallyday en profite donc pour remettre les pendules à l’heure. En effet, cette photo semblerait prouver qu’il n’existe aucun problème entre Jade Hallyday et sa célèbre maman. Pourtant, l’adolescente de 16 ans ne parait pas toujours en harmonie avec les décisions de celle qui dirige encore sa vie. Car de toute évidence, la jeune femme n’était pas très heureuse de devoir rejoindre les États-Unis. Peut-être aurait-elle préféré rester en France, un pays dans lequel elle compte un grand nombre d’amis et surtout un jeune garçon duquel elle paraît très proche. Alors les tensions évoquées dans la presse ne seraient-elles pas issues de ce choix de retourner en Amérique ? Visiblement, Laeticia Hallyday tente d’y répondre grâce à ce dernier selfie posté sur les réseaux sociaux.