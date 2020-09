Laeticia Hallyday: en ligne de mire, “La machine à cash repart”, on vous dit tout

Après l’annonce de Laeticia Hallyday il y a quelques jours sur la prochaine sortie d’un coffret hommage de Johnny Hallyday, les premières critiques ne se sont pas fait attendre. En tête de liste des détracteurs de la mère de Jade et Joy, on retrouve le chroniqueur de C8, Bernard Montiel. Des déclarations cash en vue d’un gros clash.

L’ancien présentateur de TF1 a tout simplement dézingué la veuve du taulier. Très proche du clan Hallyday il y a quelques années, Bernard Montiel est toujours un intime de Laura Smet, la fille de Johnny et de Nathalie Baye. Mais visiblement, celui, qui était encore il y a quelques mois très proche de Laeticia, ne semble plus la porter dans son cœur.

Dans une émission mémorable de Touche pas à mon poste ce 15 septembre dernier, le chroniqueur de Cyril Hanouna n’a pas été très tendre avec son ancienne amie. Alors qu’il y a encore quelques mois, Bernard Montiel se répandait dans la presse pour féliciter Laeticia Hallyday de son couple avec Pascal Balland, le présentateur télé et radio balance aujourd’hui son avis pour le moins tranché.

En effet, il y a quelques jours, Laeticia Hallyday annonçait sur son compte Instagram la prochaine sortie d’un coffret inédit en hommage à Johnny. Intitulé Son rêve américain, il s’agit d’un retour sur l’aventure américaine du célèbre rockeur qui sortira le 23 octobre prochain. Ce coffret devrait contenir ” Son dernier road trip avec ses frères, un concert inédit au Beacon Theatre de New York, un titre blues jamais encore entendu, une immersion en images de sa tournée américaine et d’autres surprises ” précisait Laeticia Hallyday. Avant de déclarer ” Je suis si fière et si heureuse de vous présenter les ultimes aventures américaines de Johnny “. Selon elle, le résultat d’un travail considérable. Et toujours selon ses propres paroles, un coffret qui ” reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration “.

Laeticia Hallyday

Mais pour le proche de la famille Hallyday, il y a d’autres motivations que la mémoire de Johnny. Comme Bernard Montiel l’affirme dans TPMP, il s’agirait surtout de faire de l’argent. Selon le chroniqueur, de 63 ans, ce projet, mené à bien par Laeticia, servirait surtout à renflouer les caisses. Pour celui qui était présent au mariage de Laura Smet il y a quelques années et qui est un intime du clan depuis de très nombreuses années, ce serait juste une histoire d’argent.

Présent sur le plateau de C8, Bernard Montiel était interrogé sur le sujet par Cyril Hanouna. Sa première réaction avait été très claire : ” La machine à cash repart ” avait-il lancé visiblement pas convaincu par le projet. Il n’en fallait pas plus pour l’animateur et producteur de C8 pour lui demander s’il était énervé contre Laeticia Hallyday. Une fois de plus, sa réponse avait été franche et directe : ” Vous savez pourquoi ? Comme elle a été obligée de partager l’héritage, ce qu’elle ne souhaitait pas faire au début, donc maintenant, il faut faire repartir la machine à cash. Refaire du fric ! “ affirmait sans détour Bernard Montiel.

En effet, malgré un testament qui déshéritait Laura et David, et une longue bataille judiciaire, Laura Smet a finalement obtenu gain de cause. La fille de Johnny Hallyday aurait déjà touché une part de l’héritage de son père en plus d’une partie des droits d’auteur qu’elle percevra chaque année. David Hallyday, son frère, recevra lui aussi une partie de l’argent versé par la SACEM, la société qui gère les droits musicaux des artistes en France. Une perte financière sèche pour Laeticia Hallyday, en plus des énormes dettes fiscales de plusieurs dizaines de millions d’euros dont elle devra s’acquitter.

Des raisons pour lesquelles, selon Bernard Montiel, Laeticia aurait produit ce coffret. La motivation de faire de l’argent serait donc au cœur de cette sortie selon le chroniqueur de C8. ” C’est qu’on est reparti dans le commerce quoi ! On va profiter à fond. Vous voyez, David Hallyday a plein de titres inédits avec son père, Et des enregistrements. Lui il ne les sort pas ! Là on est juste reparti dans la machine à fric ” affirmait Bernard Montiel.

“La machine à cash est repartie” Le coup de gueule de @bernard_montiel sur le nouvel album de Johnny Hallyday #TPMP pic.twitter.com/KyRQIZeWyd — TPMP (@TPMP) September 15, 2020

Le chroniqueur paraît avoir choisi son camp. Il semblerait qu’il reste fidèle à son amie Laura Smet qui, elle de son côté, ne souhaite pas pardonner à son ex-belle-mère. Une rancœur qui remonte bien avant la mort de Johnny Hallyday. Mais dès la disparition du célèbre rockeur, les choses s’étaient envenimées. Laura reproche toujours à Laeticia Hallyday de l’avoir empêchée de dire adieu à son père. Une haine toujours tenace qui a fait basculer Bernard Montiel dans le camp de Laura Smet.

Pourtant, l’animateur avait été à une époque, très proche de Laeticia et la défendait contre ceux qui l’attaquaient. Mais apparemment, les choses ont bien changé. Cette dernière déclaration ne devrait pas arranger la situation. Une rupture qui semble définitive entre Laeticia et Bernard Montiel après cette attaque en direct sur le plateau de C8.

Au vu des premières réactions après cette publication sur Instagram de Laeticia Hallyday, les commentaires semblaient plutôt positifs de la part des fans qui suivent Johnny depuis de nombreuses années. Il faudra attendre le mois d’octobre et la sortie de ce coffret, afin de voir si cette tendance se retrouve dans les chiffres de vente. Cette année sera également celle d’autres hommages rendus au défunt chanteur. Une place à Toulouse et une statue en Ardèche devraient être dédiées à Johnny Hallyday. Il est même question de la création d’un musée à Paris autour de la personne du rockeur français le plus célèbre.

La mort de Johnny Hallyday aura scindé en deux camps les anciens amis du couple. Si certains sont restés fidèles à Laeticia Hallyday, d’autres semble réellement se détacher d’elle au fil des mois et des années. Bernard Montiel fait donc partie de la liste de ceux qui ont choisi leur côté, après cette longue guerre dans le clan Hallyday. Une déclaration sur C8 qui devrait rapidement arrivées aux oreilles de Laeticia qui sait maintenant qui fait encore partie de ses amis.