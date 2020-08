Laeticia Hallyday en montre beaucoup trop avec se top très osé en vacances

Laeticia Hallyday profite encore, d’après son compte Instagram, de ses vacances. Elle est entourée de ses proches, qu’elle aime profondément. La veuve de Johnny Hallyday retrouve alors un sourire qui commençait à se faire rare. En effet, Laeticia Hallyday décide qu’il est temps d’aller de l’avant. Son défunt mari repose en paix maintenant. Car les problèmes liés à son héritage sont réglés. Alors, même si Johnny Hallyday nous a quitté il y a déjà plus de trois sans, Laeticia Hallyday peut enfin sourire sans remords. Pour parvenir à profiter de la vie comme il se doit, elle profite encore de ses vacances avec les gens qu’elle aime.

Laeticia Hallyday profite de la mer, du soleil et des siens

Laeticia Hallyday est rayonnante sur ses dernières publications sur Instagram. À Saint-Barthélemy, l’ambiance est à la fête et à la joie. La jeune maman emmène ses filles, son compagnon et quelques amis profiter d’une virée en mer. Sur le bateau, Pascal Balland fait attention de ne pas apparaître sur les photos. Mais d’après plusieurs magazines, il serait bien avec elle. Laeticia Hallyday offre alors à ses fans une sélection d’images qui prouve qu’elle passe de super moments avec ses proches. Elle identifie ses deux amies, Christina Postolidou et Marie Poniatowski. Toutes les trois sont comme des sœurs qui ne seraient pas de la même famille. Laeticia Hallyday leur envoie un message plein d’amour à travers cette série de clichés.

Une message plein d’amour pour ses chères amies

Laeticia Hallyday déclare avoir énormément de chance de faire partie de la vie de ses femmes. Elles sont pour elle des personnes lumineuses, porteuses de joie. Et elle les remercient non seulement pour elle mais également pour ses filles. En effet, impossible de parler de Laeticia Hallyday sans évoquer ses deux petites princesses. Jade et Joy Hallyday grandissent bien et font le bonheur de ceux qui les entourent. Car elles ont tellement de lumière en elles aussi. Laeticia Hallyday sait donc parfaitement s’entourer de personnes inspirantes. Qui permettent d’embellir aussi bien sa vie que celles de ses filles. Et pour cause, l’une d’elle, Marie Poniatowski, est la marraine de Jade.

Les fans noteront le radieux sourire de Laeticia Hallyday. Evidement, cela leur fait extrêmement plaisir de voir qu’elle parvient enfin à profiter de la vie. Mais ce n’est pas la seule chose qui attirera leurs attentions. En effet, ils ne manqueront pas de remarquer le superbe maillot de bain de la veuve du rockeur légendaire. Une maillot de bain bleu, une pièce, qui offre un large col. Le maillot idéal pour bronzer sans s’inquiéter des marques du soleil. Avec sa paire de lunettes de soleil, son pardessus très élégant et sa casquette, Laeticia Hallyday provoque une vague de compliments dans la section commentaire.

Un groupe d’amis soudés entoure Laeticia Hallyday et son compagnon

C’est sur une des stories Instagram de Marie Poniatowski que les fans de Laeticia Hallyday ont la preuve de la présence de Pascal Balland. Lors d’une interview, Laeticia Hallyday avait déjà confié que son amoureux sera de la partie pour les vacances. Elle avait même précisé qu’ils logeraient dans des endroits où Johnny n’avait pas résidé lui-même. Des vacances qui étaient l’occasion de s’essayer à la vie commune. Heureusement, avec autant d’amis autour d’eux, ils ne se mettent pas trop de pression. Voici donc une image d’une bien belle tablée, une pagaille d’amis qui profite du soleil des Caraïbes.

Sur cette photo, un beau souvenir de vacances. Mais également l’occasion d’apercevoir enfin Pascal ballant aux côtés de sa douce. Et à la suite de cette belle journée, ils seraient tous ensemble allés assister à un superbe feu d’artifice. En effet, à Saint-Barthélemy, ils célèbrent de cette manière le jour de la Saint Barthélemy. Nous étions donc le 24 août et les vacances ne sont pas encore terminées pour Laeticia Hallyday.

La rentrée approche à grands pas pour Laeticia Hallyday et ses filles

Cependant, il faudra bien que la jeune femme reprenne à plein temps son rôle de maman pour assurer une rentrée parfaite pour ses filles. Jade et Joy Hallyday sont inscrites dans un établissement français à Los Angeles. Il faudra donc bientôt envisager de mettre le cap sur les États-Unis pour la petite famille.

Jade, Joy et Laeticia Hallyday vont donc prochainement reprendre l’avion pour retrouver le quotidien de Los Angeles. Mais c’est certainement avec le cœur léger qu’elles reprendront leurs routines cette année. En effet, leurs vacances se sont passées excellemment bien. Les anniversaires des filles étaient des succès, ainsi que la grande fête en leurs honneurs. Aucun problème à signaler du côté de la vie sentimentale de Laeticia Hallyday. De plus, les problèmes liés à l’héritage de Johnny Hallyday sont enfin derrière elle. Que demander de plus pour que cet été soit inoubliable ?

Cependant, si la rentrée approche, cela veut aussi dire que l’heure de la séparation approche pour Laeticia Hallyday et son amoureux. Il ne reste donc plus qu’à souhaiter que al situation sanitaire s’améliore pour qu’ils puissent continuer de se voir entre Paris et Los Angeles. Car la pandémie les avait empêché de célébrer ensemble l’anniversaire de Laeticia Hallyday en mars dernier.