Laeticia Hallyday en petite culotte sur la toile, elle crée le buzz !

Laeticia Hallyday n’est pas de celles qui passent le plus clair de leurs temps sur les réseaux sociaux. Mais elle apprécie se rendre tout de même très régulièrement sur Instagram. De temps à autre donc, elle publie des clichés accompagnés de jolis mots. Le plus souvent pour décrire son quotidien ou l’amour qu’elle porte à ses filles. Mais en story c’est une autre affaire. Car Laeticia Hallyday partage très souvent des clichés d’archiépiscopaux que ses fans publient. Il n’hésitent pas à l’identifier sur les images et si le cœur lui en dit, Laeticia Hallyday les relaie. L’une de ces images est pour le moins très suggestive et LDPeople vous la présente ici.

Laeticia Hallyday apprécie les partages de ses fans

Laeticia Hallyday fait partie du quotidien des Français depuis de très nombreuses années. La maman de Jade et de Joy Hallyday est âgée de 45 ans aujourd’hui. Celle que tous connaissent pour avoir était la dernière épouse de Johnny Hallyday a su se rendre indispensable au paysage des fans du rockeur. Pendant 25 ans, elle est sous les flashs des photographes et sous les lumières des projecteurs. En effet, Laeticia Hallyday, Boudou de son nom de jeune fille, rencontre Johnny lorsqu’elle n’a que 20 ans. Nous sommes alors en 1995 et la presse fait déjà état de cette relation naissante. Un an plus tard, Laeticia et Johnny se marient. Elle a 21 ans et lui en a 52. Cela fait couler beaucoup d’encre à l’époque, quant au caractère opportuniste de Laeticia Hallyday. Mais le temps a prouvé qu’ils ont été un couple solide, et cela jusqu’à la fin.

Toujours est-il que Laeticia Hallyday savait jouer sur sa notoriété dès le début de sa mise en lumière. Elle acceptait de prendre la pose pour des magazines, de participer à des interviews et autres shooting photos. Il existe donc des centaines d’images d’archives de la jeune fille qu’elle était lorsqu’elle a rencontré l’homme de sa vie. Et ce sont justement ces photos-ci qu’elle apprécie apparemment relayer sur Instagram. Dans ses stories, quotidiennement ou presque, ses abonnés peuvent trouver des photos de Laeticia Hallyday datant de plusieurs années. Des images dans lesquelles elle n’a aucun défaut et réussi même à créer la surprise. Car Laeticia Hallyday savait visiblement poser de façon suggestive devant les objectifs des photographes.

Une image douce et forte en même temps

Dans la photo dont LDPeople souhaite vous parler aujourd’hui, Laeticia Hallyday pose de profil, les mains jointes en prière, le regard tourné vers une fenêtre. La lumière vient de la fenêtre et son visage de poupon est lumineux en ce sens. Mais dans le détail, Laeticia porte un t-shirt blanc, sans rien en dessous, une paire de jans qu’elle n’a pas du tout boutonné et qui laisse apparaître ses sous-vêtements. Et enfin, elle porte une paire d’ailes d’ange banches dans le dos. Une image donc très suggestive dans le sens où le contraste est évident entre l’ombre et la lumière, le mal et le bien, les ténèbres et le paradis. Mais Laeticia Hallyday représente bien les deux à la fois dans cette image.