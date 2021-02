Laeticia Hallyday endeuillée, elle rend un hommage très poignant à son « ange »

Dans l’un de ses derniers messages, Laeticia Hallyday semble inconsolable. En effet, la mère de Jade et Joy Hallyday partage sa tristesse sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, la veuve du taulier fait effectivement une annonce concernant la perte d’un être très cher. Selon ses propres mots, son » ange » va beaucoup lui manquer. Alors de qui s’agit-il ? À quel nouveau coup dur, Laeticia Hallyday doit-elle faire face ? LD People vous explique tout.

Laeticia Hallyday : endeuillée, elle prend la parole

Une ombre dans un tableau idyllique

Depuis quelques jours, Laeticia Hallyday était très heureuse. En effet, la veuve de Johnny Hallyday a retrouvé son nouvel amour après plusieurs semaines de séparation. Sur l’île de Saint-Barthélemy, Jalil Lespert et sa compagne peuvent enfin passer du temps ensemble. Car malheureusement, ils avaient dû se séparer après la période de Noël et du Nouvel an. Ainsi, ils avaient passé les fêtes de fin d’année en famille dans la résidence de Marnes-la-Coquette. Ensuite, Laeticia Hallyday s’était envolée vers les États-Unis, mais son chéri n’avait pas été autorisé à la rejoindre en raison des restrictions sanitaires.

Finalement, ils peuvent à nouveau se serrer l’un dans les bras de l’autre sur la magnifique île des Caraïbes. Tout semble donc parfaitement réuni pour un séjour placé sous le signe de l’amour et la détente. Pourtant, un récent événement vient un peu noircir l’image de ce bonheur parfait. En effet, Laeticia Hallyday vient d’apprendre une bien triste nouvelle. Dès lors, elle décide de la partager sur Instagram avec ses fans. Après des moments de quiétude, c’est un nouveau coup dur. LD People revient sur cette déclaration remplie de tristesse, mais également d’émotions après ce deuil.

» Goodbye my Apple «

Laeticia Hallyday a beaucoup de mal à cacher sa tristesse. En effet, son petit » ange » vient juste de disparaître. Dans un message rédigé en anglais, elle se souvient de ce fidèle compagnon. En effet, Laeticia Hallyday et sa famille a appris par sa mère, la mort de Apple. Le petit chien partageait ainsi le quotidien du clan Hallyday depuis de nombreuses années. La petite bête de race Yorkshire était un des plus grands bonheurs de leur vie. Mais malheureusement, il vient de succomber. Dès lors, Laeticia Hallyday fait part de son immense chagrin. » Adieu mon Apple, tu vas tellement nous manquer. Mon cœur est brisé aujourd’hui. Tu étais le plus adorable des petits garçons. Repose en paix mon ange. Nous t’aimons tellement. Tu seras dans nos cœurs pour toujours « .

Afin de joindre l’image à la parole, la maman des deux adolescentes partage également quelques clichés de leur compagnon disparu. Dans les bras de sa fille, le petit animal est plein de vie. Mais comme toujours, rien n’est éternel dans ce bas monde. Dès lors, Jade, Joy et Laeticia Hallyday sont aujourd’hui bien tristes. Elles pourront néanmoins se consoler grâce aux nombreuses photos souvenirs de leur petit Yorkshire. En tout cas, cette mauvaise nouvelle aura donc un peu plombé l’ambiance de ce séjour dans les Caraïbes. Depuis l’île de Saint-Barthélémy. Laeticia Hallyday a choisi de rendre un dernier hommage à ce fidèle compagnon ; il tenait visiblement une place très importante dans le cœur de tous les membres de la famille.