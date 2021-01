Laeticia Hallyday est loin de Jalil Lespert: Ils ne sont vraiment pas près de se revoir

Laeticia Hallyday est de retour en Californie, plus précisément à Los Angeles. Elle retrouve sa maison, ses filles mais aurait certainement préféré avoir son compagnon à ses côtés. D’après un article du magazine Closer, Jalil Lespert n’a pas pu prendre l’avion avec elle. En effet, Laeticia Hallyday peut voyager puisqu’elle retourne à son domicile. En revanche, il semblerait que les motifs de son compagnon pour se rendre à Los Angeles n’aient pas convaincu les autorités. À cause de la pandémie, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sont donc éloignés. Et toujours d’après les informations du magazine, ils ne sont pas prêts de se retrouver. LDPeople vous explique tout !

Laeticia Hallyday est loin de son amoureux

Laeticia Hallyday décollait pour Los Angeles ce 13 janvier dernier. L’article de Closer est paru le 15 et il fait état du déchirement de la veuve du rockeur de laisser Jalil Lespert derrière elle. En effet, nos confrères indiquent qu’ils auraient dû faire le voyage côte à côte. Maie l’acteur et réalisateur en aurait été empêché. Sans l’aval des autorités compétentes, il se retrouve dans l’impossibilité de la suivre aux Etats-Unis. Laeticia Hallyday et son compagnon vont devoir prendre leur mal en patience. Car la demande de voyage de Jalil Lespert ne sera de nouveau examiné que le 31 mars au plus tôt.

Heureusement, Laeticia Hallyday a profité de la compagnie de son amoureux lors de son séjour à Rome. Elle a rejoint le bellâtre alors qu’il était sur un tournage dans la capitale italienne. Et pour prouver qu’ils ont passé d’agréables moments, Jalil Lespert a immortalisé une scène des plus romantiques. Sur son compte Instagram, l’acteur a publié une superbe photo de lui et de Laeticia Hallyday tout en lui déclarant tout son amour.

La distance et le temps peuvent-ils réellement éloigner deux être qui s’aiment ?

De son côté, Laeticia Hallyday est bien de retour en Californie. Son compte Instagram le prouve également. La veuve de Johnny Hallyday a retrouvé Jade et Joy et profite d’une promenade au bord de l’eau, au couché du soleil. Si son compagnon doit effectivement terriblement lui manquer, elle est donc bien entourée. De quoi rassurer ses fans qui espèrent que le temps et la distance ne causeront pas de tord à son idylle. En effet, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert semblent dormir un couple qui a de l’avenir. Malgré les polémiques, ils ne se cachent pas d’éprouver de forts sentiments l’un pour l’autre. LDPeople vous partage donc également la superbe photo que Laeticia Hallyday publie sur Instagram.

“Home sweet home” peut-on lire dans la légende de sa publication. La compagne de Jalil Lespert n’est donc pas mécontente d’être de retour chez elle. Néanmoins, le magazine Closer indique, toujours dans ce même article, que la maman de Jade et de Joy envisage de vendre sa villa de Los Angeles. Non pas pour quitter la ville, mais pour déménager dans une villa “plus modeste”. Car elle souhaite par dessus tout respecter l’un des souhaits de Johnny Hallyday qui était de voir ses filles obtenir leurs baccalauréats aux Etats-Unis.