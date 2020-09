Laeticia Hallyday et sa famille se font violemment dézinguer par Matthieu Delormeau

Laeticia Hallyday: Depuis la mort de Johnny Hallyday, le clan Hallyday est très fragile. Il fait beaucoup jaser et même l’émission Touche pas à mon Poste a décidé de revenir sur l’affaire d’héritage et du clan Hallyday plus globalement.

La famille de Laeticia Hallyday a d’ailleurs été violemment prise à partie par le chroniqueur Matthieu Delormeau, son père principalement, puisuq’il est impliqué dans une histoire de violences physiques.

Laeticia souhaite depuis quelques temps se réconcilier avec son père André Boudou, contre l’avis de Sébastien Farran, ex-manager de Johnny.

En effet en 2019, André Boudou a été mis en garde à vue.

L’histoire : selon nos confrères de RTL, l’homme d’affaires est accusé de fraude fiscale à l’époque où il était le gérant de la discothèque l’Amnésia au Cap d’Agde.

La police de Béziers l’a entendu dans l’Hérault le 04 juin 2019. Son frère Grégory Boudou est inculpé dans la même affaire.

Mais les tensions se sont apaisées comme l’a rapporté Gilles Lhote en janvier dernier, aux journalistes de Paris Match. Il soutiendrait même sa fille derrière la concession qu’elle opère avec les ainés de son défunt mari.

Les choses semblent donc rentrer dans l’ordre mais ce 12 septembre, André Boudou est de nouveau de retour devant la justice, après avoir agressé un pêcheur d’environ 70 ans quelques mois auparavant.

Le chroniqueur de l’émission TPMP sur C8, Matthieu Delormeau ne s’est pas gêné pour fortement critiquer fortement la famille de Laeticia Hallyday, et particulièrement le patriarche de la famille André Boudou, en revenant sur la bataille médiatico-judiciaire entre les Hallyday, en direct du plateau. En effet, « Celui qui était le conseiller principal de Johnny Hallyday et qui soi-disant l’a sorti d’affaire, avait déjà un casier judiciaire, l’a aidé lors d’une bagarre à Saint-Tropez, maintenant frappe un homme de 70 ans, menace des plaisanciers. Entre lui, entre Mamie Rock qui insulte les journalistes, il y un moment les Boudou…« , a-t-il affirmé lors de l’émission.

Par ailleurs, si la bataille autour de l’héritage de Johnny Hallyday s’est arrêtée le vendredi 3 juillet 2020, les tensions ne sont toujours pas arrêtées.

« Un héritage artistique, c’est savoir doser et ne pas tout ‘gâcher’ en lançant des concepts en masse (…) Mon père ce n’était pas un produit mais un être humain et il faut choisir les bons projets et au bon moment et pas tout le temps.” A d’ailleurs confié David Hallyday quelques jours seulement après une récente annonce de Laeticia Hallyday.

En effet ce lundi 14 septembre, l’ex-mannequin a révélé la sortie d’un nouveau coffret CD/DVD consacré aux ultimes aventures de Johnny Hallyday aux États-Unis, son pays de cœur et source d’inspiration, sur son compte Insta.