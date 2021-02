Laeticia Hallyday et Jalil Lespert emménagent ensemble? Ils s’apprêtent à s’offrir une villa de 50 millions de dollars

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert seraient prêts à passer leur couple à un nouveau palier. En effet, d’après les magazines Oops et Closer, les amoureux seraient en recherche active d’une maison à Los Angeles. Mieux encore, ils auraient déjà visité une villa à 50 millions de dollars ! LDPeople vous raconte tout !

Laeticia Hallyday et son compagnon vont s’installer ensemble ?

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert se fréquentent depuis quelques mois à présent. Mais leur amour brûle comme si cela faisait déjà très longtemps qu’ils attendaient de se trouver. Plusieurs séjours ensemble en Rome, St Barth ou encore Paris montrent qu’ils ont des difficultés à se passer l’un de l’autre. Pendant leur séjour à Rome, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont même fait une séance de tatouage à deux. C’est dire à quel point elle l’a dans la peau et vice-versa.

Le temps passe et les amoureux sont toujours aussi démonstratifs l’un envers l’autre. Sur les réseaux sociaux, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ne cachent rien de leurs sentiments mutuels. Cela était pourtant le cas avec Pascal ballant, l’ex de la veuve du rockeur. Mais cette idylle semble suffisamment solide pour entamer à deux de véritables changements. Des changements qui engagent leur relation sur un nouveau degré d’engagement puisqu’acheter un bien à deux est loin d’être anodin.

Laeticia Hallyday n’oublie pas pour autant la promesse qu’elle avait faite à son défunt mari. Celle de faire en sorte que leurs filles finissent leurs études aux Etats-Unis. Aussi, hors de question pour la maman de Jade et de Joy Hallyday de ne pas trouver une maison à Los Angeles. En revanche, tous les magazines expliquaient, il y a quelques mois, que Laeticia Hallyday recherchait à présent quelques chose de plus modeste. Comme LDPeople vous le partageait dans un précédent article, les dettes que Johnny Hallyday laisse derrière lui à son épouse sont colossale. L’une des solutions pour Laeticia Hallyday était donc d’envisager vendre la villa de Pacific Palisades. C’est chose faite depuis le mois de septembre 2020, pour 15 millions d’euros.

Une idylle sans nuages

Néanmoins, malgré les dettes et la mise en vente de cette villa, Laeticia Hallyday ne semble pas avoir de problème d’argent. En effet, visiter des villas à 50 millions de dollars ne donne pas du tout cette impression. LDPeople préfère vous préciser que la veuve du rockeur était déjà à la recherche d’une nouvelle maison lorsqu’elle était en couple avec le restaurateur. Il faudra donc prendre des pincettes quant à la signification de cette recherche pour son couple. Cela dit, le changement entre les deux situations qui est indéniable c’est l’officielle mise en vente de sa villa de Pacific Palisades.

Malgré les bémols, les rumeurs et les informations qui peuvent se mélanger de part et d’autres, il ne faudra pas douter une seule seconde de l’amour que partagent Laeticia Hallyday et Jalil Lespert. La maman de Jade et de Joy a bien fait de continuer d’y croire, l’amour, le vrai, semble bien recroiser finalement sa route.