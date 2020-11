Laeticia Hallyday et Jalil Lespert: En avant première les photos des deux amoureux en plein confinement

Après avoir tenté de revivre une histoire d’amour avec Pascal Balland, Laeticia Hallyday semble désormais être très heureuse avec le comédien Jalil Lespert. D’ailleurs, le jeune couple a même décidé de passer leur confinement ensemble. Explications.

Un véritable coup de foudre entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert

Séparée de Pascal Balland depuis quelques semaines maintenant, Laeticia Hallyday est aujourd’hui à nouveau heureuse en amour. Comme le disent nos confrères de Voici, le premier contact entre les deux aurait été fait par texto. En effet, l’acteur l’aurait contacté pour réaliser un premier biopic sur Johnny Hallyday. Après quelques SMS, tout s’accélère, ils auraient enclenché la vitesse supérieure et se seraient téléphonés pendant de longues heures : “Laeticia a tout de suite craqué sur le côté intello de Jalil, il manie les mots avec force et élégance, sa poésie la touche énormément” a notamment déclaré une source proche de la jeune femme.

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert déjà l’amour fou ? Leur petite folie très révélatrice à Rome https://t.co/YRiqFXcqxE — Gala (@GALAfr) November 7, 2020



Le “coup de foudre” se concrétise lors de leur première rencontre qui remonte à la mi-octobre à Paris, lorsque Laeticia Hallyday assurait en France la promotion du coffret compilant les ultimes aventures du rockeur aux Etats-Unis. D’ailleurs, après la première rencontre, les deux tourtereaux ne se lâcheraient plus d’une semelle : ” Depuis une semaine, Laeticia passe toutes ses nuits chez Jalil” a déclaré la source proche de la veuve de Johnny Hallyday. Celle-ci va plus loin ensuite en déclarant qu’ils “ont même officialisé auprès de leurs enfants”. Aujourd’hui, le couple a décidé de se confiner ensemble en France.

Jalil Lespert partage des photos de son confinement

Pour l’instant très discret sur leur récente romance, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert profitent du confinement pour habiter ensemble. Si on a jamais pu voir une photo du couple, le comédien a en revanche, partagé quelques photos de son confinement depuis sa maison de campagne. En effet, ce samedi 7 novembre, le jeune homme a publié deux photos.

Con fines ou con finisJalil Lespert et Laeticia Hallyday confinés à la campagne : photo drôle avec un ami proche https://t.co/QQ6u6Y1JaV via @purepeople — Diabi Yamina (@hiyiya) November 8, 2020

Sur la première photo, on peut voir la vue d’un parc, qui est sûrement le parc de sa maison. En effet, on peut également apercevoir un lit, pour montrer la belle vue qu’il avait depuis sa chambre. Et comme nous le voyons, on peut dire que dans la demeure dans laquelle Jalil Lespert est avec Laeticia Hallyday est particulièrement grande. Mais évidemment, pour que la bâtisse ressemble à quelque chose, il faut l’entretenir. C’est justement ce qu’il fait dans sa deuxième photo. Avec son ami, Pierre Rambaldi, qui semble également être confiné avec tout la petite famille, il s’est affiché avec un souffleur pour ramasser les feuilles mortes.