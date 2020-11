Laeticia Hallyday et Jalil Lespert en couple, ils prennent une décision radicale et forte!

Depuis plusieurs semaines, ce n’est plus un secret. Laeticia Hallyday et Jalil Lespert filent le parfait amour. D’ailleurs, le couple n’a pas fait grand-chose pour le cacher à la presse. Car ils ont eux-mêmes publié des clichés sans équivoque. Et de toute évidence, les choses s’accélèrent entre les deux tourtereaux. Puisqu’il y a quelques jours, ils ont pris une décision importante.

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : un confinement dans la villa ” La Savannah “

Un couple à la une des médias

Pour la veuve de Johnny Hallyday, les événements se sont accélérés ces derniers mois. Après le long procès l’opposant aux enfants du rocker, Laeticia Hallyday a pu profiter de la période estivale. D’ailleurs, elle semblait très heureuse au bras de son nouveau compagnon. Installée sur l’île de Saint-Barth comme son habitude, la mère de Jade et Joy passe du bon temps aux côtés de Pascal Balland. Pourtant l’impensable arrive. Car dès son retour à Paris, Laeticia Hallyday confirme certaines rumeurs. En effet, plusieurs témoins ont évoqué des tensions dans le couple formé par Laeticia et le restaurateur. De toute évidence, il n’y a pas de fumée sans feu. Puisque arrivée dans la capitale française, Laeticia Hallyday a mis fin à son idylle avec Pascal Balland.

Pour ses fans, la surprise fut d’autant plus grande. Car seulement quelques jours par la suite, l’ex-femme du taulier s’afficher déjà avec son nouveau compagnon. L’heureux élu est un homme très connu dans le monde du cinéma et de la télévision. En effet, Jalil Lespert est un réalisateur célèbre. Très rapidement, les choses paraissent sérieuses. Et les deux tourtereaux s’envolent vers l’Italie pour un week-end en amoureux. D’ailleurs, ils n’hésitent pas à s’afficher sur les réseaux sociaux lors d’une séance de tatouage commune.

Une véritable vie de couple

Quelques jours après le retour dans l’Hexagone, la nouvelle frappe la France. En effet, la pandémie de covid-19 connaît sa deuxième vague. Dès lors Emmanuel Macron et ses ministres décident d’un nouveau confinement. Pour Laeticia Hallyday, un choix s’impose. Très rapidement, elle aurait décidé de passer cette longue période avec le nouvel élu de son cœur. Jalil Lespert et Laeticia Hallyday se sont donc installés dans la résidence de Marnes-la-Coquette.

Cette somptueuse demeure, située non loin de Paris, a d’ailleurs durant de nombreuses années abriter la vie de Johnny et Laeticia Hallyday. Ce choix n’est donc pas anodin. Selon certains témoignages, Jalil Lespert aurait déjà rencontré tous les proches de Laeticia. Alors le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux tourtereaux n’ont pas traîné. De toute évidence, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert semblent aujourd’hui inséparables. En tout cas, ce confinement se passe pour eux dans un environnement extraordinaire. Puisque la villa La Savannah est un véritable écrin de verdure. Cette sublime demeure dispose de 900 m2 construits et d’un jardin exceptionnel. En plus de la superbe piscine, la résidence possède aussi un court de tennis. De toute évidence, Laeticia Hallyday et son invité ne devraient donc pas être trop à l’étroit pour ce confinement !