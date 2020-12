Laeticia Hallyday et Jalil Lespert franchissent une nouvelle étape dans leur couple, (incroyable)

Après avoir passé le confinement ensemble en France, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont mis le cap sur un lieu très symbolique. En effet, la rédaction de LD People peut vous affirmer que les deux tourtereaux sont à Saint-Barth. Explications.

Le coup de foudre entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert

Après l’annonce soudaine de sa rupture avec Pascal Balland, Laeticia Hallyday n’a pas mis beaucoup de temps avant de retrouver l’amour. En effet, nos confrères de Closer, avait avant tout le monde, annoncé que la jeune femme avait une relation avec Jalil Lespert. Un véritable coup de foudre qui a débuté au téléphone lorsque l’homme lui a proposé de faire un film sur Johnny Hallyday : “Des heures de conversation par SMS et FaceTime, une attirance toute platonique. Elle le charme, il la séduit” pouvait-on notamment lire du côté de Paris Match.

Jalil Lespert a officialisé son couple avec Laeticia Hallyday ! #TPMPWeekEnd pic.twitter.com/YZxXEbQ0Pq — TPMP (@TPMP) November 27, 2020

Le fameux “coup de foudre” se concrétise très vite en réel puisqu’à la mi-octobre à Paris, les deux futurs tourtereaux se sont rencontrés pour la première fois. C’était à Paris, lorsque Laeticia Hallyday assurait en France, a promotion du coffret compilant les ultimes aventures du rockeur aux Etats-Unis “Son rêve américain” : “Déjà, elle disait ‘oh, il a l’air sympathique, il est charmant’ au téléphone. Ils ont un peu le même esprit, ils se sont très vite envoyés des mots très doux, très rêveurs (…) Ils se sont rencontrés en arrivant à Paris très vite, et ils ont vu que ça avait très très bien matché, c’est un coup de foudre” déclarait Bernard Montiel.

Jalil Lespert a accepté de se recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday

A l’été 2019, une polémique a éclaté entre Laeticia Hallyday, David et Laura. En effet, la veuve du taulier souhaitait l’exhumation de la tombe du rockeur pour qu’elle soit déplacée un peu plus loin. Le but de tout cela ? L’agrandissement de la concession afin de construite un caveau familial à 4 places. Mais après des mois d’une grande bataille médiatique, la maman de Jade et Joy a eu gain de cause concernant son projet : “Les démarches ont été accomplies avec professionnalisme, dans le respect de ses volontés. Je remercie de tout mon cœur tous ceux qui y ont contribué” a-t-elle notamment dit.

PHOTO Laeticia Hallyday et Jalil Lespert inséparables : ils franchissent une nouvelle étape https://t.co/oTeQPKMyE4 pic.twitter.com/Qj4qXyndsn — Voici (@voici) December 1, 2020

Evidemment, c’est une excellente nouvelle pour Laeticia Hallyday puisqu’elle a pu faire ce que Johnny Hallyday souhaitait vraiment. D’ailleurs, la jeune femme a fait son retour il y a quelques jours à Saint-Barth avec Jalil Lespert, son nouveau compagnon. Ce lundi 30 novembre, l’homme a posté une photo sur son compte Instagram pour annoncer qu’il est également du voyage. Ensemble, ils se recueilleront sur la tombe de Johnny pour le troisième anniversaire de sa disparition. Un beau geste non ? En tout cas, la rédaction de LD People approuve totalement. Et vous ?