Laeticia Hallyday et Jalil Lespert s’affichent en couple et officialisent avec cette photo leur relation pour la 1ère fois !

Laeticia Hallyday et ses filles passent cette fin d’année sous le soleil de Saint-Barthélemy. Le nouveau compagnon de la veuve, Jalil Lespert, les a rejoint pour passer du temps en leur compagnie. Et pour la première fois, l’acteur et réalisateur partage une photo de son couple sur les réseaux sociaux. Laeticia Hallyday n’a pas encore fait de même dans une publication, mais elle a retransmis cette image dans l’une de ses stories. LDPeople vous présente cette image attendrissante des amoureux s’enlaçant en maillot de bain sur un bateau de plaisance. La maman de Jade et de Joy est rayonnante.

Laeticia Hallyday s’affiche plus ouvertement en couple

Laeticia Hallyday était de retour sur la scène médiatique pour faire la promotion du nouveau coffret inédit de Johnny Hallyday. Malgré son décès il y a trois ans déjà, le rockeur avait encore des aventures à partager avec ses fans. Laeticia Hallyday a donc veillé à ce qu’il ne soit pas ignorer. Mais au détour des plateaux de télé et des interviews dans la presse, la question de ses amours ne pouvait être évitée. La maman de Jade et de Joy expliquait alors qu’il n’était pas simple pour elle ne retrouver l’amour avec un grand A.

En effet, l’ombre de Johnny est attaché à ses pas pour le meilleur et pour le pire. Parfois, elle estime être dans une relation à trois tant sa présence est vive. Une sensation que son compagnon de l’époque, le restaurateur Pascal Balland n’a peut-être pas réussi à accepter. Mais aujourd’hui, elle retrouve le bonheur auprès de l’acteur et réalisateur Jalil Lespert. Et ce dernier semble davantage enclin à laisse une place important à Johnny Hallyday dans sa vie de couple. Aussi, il n’a pas hésité à se rendre à Saint-Barthélemy selon les conditions de Laeticia Hallyday. Et votre magazine LDPeople vous en donne une preuve touchante en image à la fin de cet article.

Une romance pleine d’espoir

Il est courageux selon elle, que l’homme qui partage sa vie accepte la forte présence du rockeur. Mais l’amour est capable de surmonter tous les obstacles visiblement. Jalil Lespert va même jusqu’à crier son amour pour Laeticia Hallyday sur les réseaux sociaux. C’est aussi très délicat pour les fans les plus fervents de Johnny Hallyday. Comme Laeticia, ils peuvent avoir le sentiment de trahir sa mémoire. Cependant, il ne faut pas douter que c’est l’amour qui animait la star. Et il ne pouvait que souhaiter que Laeticia Hallyday retrouve une relation stable. Pour son bonheur et pour celui de ses filles, la veuve se doit de tenter de retrouver le sourire et la force de continuer. Cette force se trouve alors peut-être dans cette relation prometteuse avec l’acteur et réalisateur Jalil Lespert.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert)

Les grands sourires de Laeticia Hallyday et de Jalil Lespert en disent long sur la suite de leur romance. Il en reste plus qu’à leur souhaiter de continuer à être heureux le plus longtemps possible.