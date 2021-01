Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sur le point de se séparer, ce rêve impossible à réaliser

Apparemment, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sont sur le point de se séparer. En tout cas, la veuve de Johnny Hallyday et le réalisateur ne sont pas prêts de se revoir durant une longue période. Car la maman de Jade et Joy a dû rejoindre les États-Unis. Alors que dans un même temps, son compagnon n’a pas été autorisé à la suivre. LD People vous explique pourquoi.

Laeticia Hallyday : elle s’éloigne de Jalil Lespert

Le couple qui fait la une des médias

Depuis plusieurs mois maintenant, Laeticia Hallyday a décidé de ne plus se cacher. En effet, sa relation avec le réalisateur Jalil Lespert n’est plus un secret pour personne. Les deux tourtereaux n’ont d’ailleurs pas hésité à s’afficher sur les réseaux sociaux afin de partager leur amour. Depuis leur rencontre, Laeticia Hallyday et son nouveau compagnon sont même véritablement inséparables. Ils ont également passé les fêtes de fin d’année ensemble après quelques vacances prises en Italie et à Saint-Barthélémy.

Mais aujourd’hui, la veuve du taulier et l’élu de son cœur vont devoir vivre leur première réelle séparation. En effet, Jade et Joy sont sur le point de reprendre leur cursus scolaire à Los Angeles. Dès lors, Laeticia Hallyday a dû s’envoler vers son lieu de résidence habituel. Mais cette fois, elle partira seule. Et le temps pourrait paraître être très long avant qu’elle ne puisse revoir à nouveau celui dont elle est aujourd’hui amoureuse. LD People vous dévoile les raisons de cet éloignement.

Un refus des autorités américaines

Laeticia Hallyday est une véritable globe-trotteuse. Bien sûr, elle est régulièrement en France ou sur l’île de Saint-Barthélemy où elle possède des propriétés. Mais sa vie est aujourd’hui basée principalement aux États-Unis. Et plus précisément en Californie dans la belle ville de Los Angeles. C’était d’ailleurs l’un des vœux les plus chers de Johnny Hallyday. En effet, L’artiste voulait que ses deux filles réalisent leur scolarité en Amérique. Et sur ce point, Laeticia Hallyday paraît avoir suivi ses dernières volontés. Alors même si sa maison de Pacific Palisades est en vente, la mère de famille a décidé de se rendre outre-Atlantique. Aussi, Laeticia espérait pouvoir se retrouver avec Jalil Lespert. Le couple avait même l’espoir de vivre ensemble. Jalil Lespert était effectivement prêt à emménager dans la villa de sa chérie.

Malheureusement, ce projet semble devoir attendre. Car en raison de la pandémie de covid-19, les mesures sont drastiques. À moins que ce soit pour des raisons urgentes ou familiales, il est difficile de se rendre en Amérique. Jalil Lespert a bien tenté de faire valoir des impératifs professionnels. Pourtant, rien n’a fonctionné. Dès lors, Laeticia Hallyday et son compagnon sont sur le point de se séparer pour de longues semaines ou peut-être de longs mois. Le couple pourrait ne pas se revoir avant le printemps ou même plus loin encore. Il s’agira donc d’un vrai test afin de jauger cette très récente relation. À moins que Laeticia Hallyday décide de revenir en France pour retrouver l’élu de son cœur. LD People vous tiendra en tout cas, bien évidemment informé si tel était le cas !