Laeticia Hallyday et Pascal B sont-ils réellement amants depuis 5 ans? La vérité éclate enfin au grand jour.

Une humiliante rumeur pour le regretté Johnny vise Laeticia Hallyday qui serait très proche de Pascal B.

La maman de Jade Joy ainsi que son restaurateur se connaitraient depuis cinq ans, et sont auraient été amants alors même que l’interprète de « Que je t’aime était gravement malade ».

« Le Soir Mag » a mis en doute cet étrange bruit malveillant envers la famille Hallyday. Le magazine revient également sur leur belle histoire et sur leurs retrouvailles à Paris puisqu’ils ont été forcés de s’éloigner à cause de la crise sanitaire et du confinement.

Tous les deux se connaissent en réalité depuis l’été dernier, de quoi démentir la rumeur.

La belle mannequin blonde aurait fait un pas vers ses beaux-enfants, grâce à Pascal B. En effet, « La relation entre Laeticia Hallyday et Pascal B. Aurait beaucoup joué en ce sens.

Même si le couple a été séparé pendant le confinement, ils ont posté une photo d’eaux sur les réseaux sociaux pour faire part de leurs retrouvailles. Nos confrères de Paris Match confirment que Pascal B ne multiplie pas les aventures, il est loin d’être un Dom Juan. Il souhaite plutôt une relation pérenne avec le veuve de Johnny Hallyday.

C’est l’inverse de son père qui est un grand romantique et a eu plusieurs femmes. Pascal a donc trois demi-frères, nés de trois mères différentes.

Il est d’ailleurs très proche de son frère Philippe : un homme de l’audiovisuel, conseiller des programmes très apprécié chez TF1 ».

Les deux tourtereaux ainsi que Jade et Joy se sont donc rendus en Italie à Pise et à Florence.

Ils ont pu visiter le fameux musée des Offices et a admirer la magnifique Naissance de Vénus de Botticelli, puis ils se sont baladés en toute quiétude dans les longs couloirs déserts.

Laeticia Hallyday a également pris une photo d’elle devant la basilique Santa Croce. Toutes ces promenades ont été faites dans une belle robe rouge, les épaules dénudées, un look qu’elle a choisi de compléter avec un chapeau.

Le couple s’était d’ailleurs rendu à Venise en Novembre dernier et à cette époque, Pascal Balland avait choisi un palais datant de 1475, pour cette parenthèse romantique avec son amoureuse au bord du Grand Canal.

Pascal raffole de la cuisine italienne puisqu’il est le propriétaire de deux pizzeria de luxe à Paris, Marzo, dans les 7e et 16e arrondissements.

Laeticia Hallyday a également revu une personne qui lui est très chère et qu’elle considère comme son « frère » de coeur, le prince Emmanuel-Philibert de Savoie.