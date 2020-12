Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy, s’affichent en “Bikini” sur la Toile (c’est la polémique)

Laeticia Hallyday partageait une sublime photo d’elle en compagnie de ses filles. De quoi clôturer le mois de novembre d’une très jolie manière. Autant pour les fans de la veuve du rockeur et de Jade et Joy que pour elles. En effet, le message que fait passer Laeticia Hallyday en légende de cette photo fait référence aux chamboulements de sa vie et de celles de ses filles. Les adolescentes ne pourront jamais vraiment s’habituer à l’absence de leur père, elles apprenant cependant à faire avec. Et Laeticia Hallyday découvre qu’elle est capable de ressentir de la peine et du manque tout en éprouvant des sentiments contraires. Heureusement il existe une constante inébranlable, l’amour, l’entraide et soutien qui existe entre les filles et leur maman.

Une nouvelle histoire sentimentale donne des ailles à Laeticia Hallyday

Les fans de Laeticia Hallyday n’auront pas manqué que la veuve du rockeur a changé de petit ami. Pascal Balland, le restaurateur, n’aura pas réussi à la faire rêver autant qu’elle pouvait l’espérer. La maman de Jade et de Joy Hallyday a trouvé ce qui ressemble fortement à du bonheur, dans les bras de Jalil Lespert. Acteur et réalisateur français de 44 ans, le couple aurait déjà fait en sorte de se faire rencontrer leurs enfants respectifs. Si la presse avait constaté que Laeticia Hallyday rayonnait de bonheur, cela faisait longtemps qu’elle n’était pas apparue aux côtés de ses filles sur les réseaux sociaux. Avec cette publication, c’est maintenant chose faite. Les fans de Laeticia Hallyday sont ravis de retrouver la petite tribu. D’autant que dans le fond de cette image, c’est un portrait immense de Johnny Hallyday qui trône.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)

Toutes les trois, Joy, Jade et Laeticia, sont superbes. Souriantes et dégageant un sentiment de bien-être que l’on avait pas pu constater chez elles depuis bien longtemps. Pourtant, à travers la légende de sa publication, la veuve du rockeur souhaite certainement rappeler qu’elle peut sourire et souffrir à la fois. En effet, pas question un seul instant pour elle de laisser penser à ses abonnés qu’elle pourra un jour laisser Johnny Hallyday au passé. Qu’importe qu’elle soit heureuse et qu’importe qu’elle sourit, elle explique que “l’art est peut-être de tout ressentir en même temps”. Ainsi, Laeticia Hallyday et ses filles sont effectivement très souriantes mais elles ne se débarrasseront jamais de la douleur de vivre pendant l’absence de Johnny Hallyday.

La mère et les filles sourient de concert malgré le vide que laisse l’absence de Johnny Hallyday

Les fans de Johnny Hallyday commencent seulement à considérer qu’il est normal pour Laeticia Hallyday de reprendre sa vie sans son mari. Auparavant, les jugements allaient bon train à ce propos. Personnalités publiques, Laeticia Hallyday et ses filles ne seront jamais à l’abris du regard et du jugement de leurs fans. En revanche, c’est un retour très positif qui se fait jour dans les commentaires, à la suite de cette publication. Jade, Joy et Laeticia Hallyday sont pétillantes, souriantes, rayonnantes, trois jolies roses. Les compliments ne manquent pas à l’inspiration de leurs fans pour les qualifier.