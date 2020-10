Laeticia Hallyday “guerre d’héritage”: Elle dévoile tout sur cette bataille judiciaire

Laeticia Hallyday n’a pas tout de suite eu le temps de faire le deuil de son mari. En effet, Johnny Hallyday était un personnage médiatique incontournable. Certains diront qu’il a vécut plusieurs vies tant il est présent dans la vie de ses fans. Alors, lorsqu’il rejoint les étoiles, c’est toute la France qui perd un être cher. Impossible pour les proches du rockeur de trouver du calme et de l’apaisement en pensant à Johnny Hallyday. Puis, c’est rapidement la question de son héritage qui est sur le tapis. Un héritage qui va devenir une bataille juridique entre les premiers enfants du rockeur et Laeticia Hallyday. Laura Smet et David Hallyday avait la loi française de leurs côtés pour refuser de se faire déshériter par le testament de leur père. Laeticia Hallyday témoigne de l’apaisement retrouvé après trois ans de combats.

De nouveau à la télévision, Laeticia Hallyday témoigne

Laeticia Hallyday était reçue sur le plateau de C à Vous, pour une émission diffusée le 23 octobre dernier. La veuve du rockeur a tenu à se présenter comme continuant de tenir ses promesses envers Johnny Hallyday. Ainsi, malgré son décès, un coffret inédit voit le jour grâce à son travail. Le 23 octobre sortait en effet un double CD et DVD qui dévoile des aventures inédites du chanteur. Un road trip aux États-Unis, un concert à New York et un nouveau titre. Laeticia Hallyday sait qu’il serait fier de savoir que ses fans puissent s’approprier ses dernières œuvre, ses derniers voyages.

Une homme au destin hors normes, un destin qui continue malgré son départ

Anne Elisabeth Lemoine tente de savoir comment se porte Laeticia Hallyday. Alors, au-delà de la promotion du nouveau coffret de Johnny Hallyday, elle l’invite à se confier. Tout en respectant son intimité et sa pudeur, l’animatrice de C à Vous recueille un témoignage poignant et émouvant. Laeticia Hallyday évoque notamment la bataille juridique qui s’est enfin terminée, autour de l’héritage de son défunt mari. Pour elle, c’était des moments extrêmement difficiles. Elle convient que toutes les parties prenantes de cette bataille doivent être apaisées et soulagées qu’un accord ait été trouvé. Enfin, elle évoque ce sujet sans aucune rancune et reconnaît que la vie de Johnny Hallyday implique des moments intenses. En effet, il était loin d’être “un homme ordinaire” et forcément, très peu d’éléments de sa vie pouvaient donc l’être.

Héritage de #Johnny : 💬 « Je n’ai pas épousé un homme ordinaire, ce destin n’est pas ordinaire (…) Je veux être à la hauteur de ce qu’il aurait voulu ! »#LaeticiaHallyday dans #CàVous ⬇️ pic.twitter.com/3VugoKg9w7 — C à vous (@cavousf5) October 23, 2020

Laeticia Hallyday s’engage à continuer de faire vivre la mémoire du rockeur. Travaillant et apprenant à ses côtés, elle est aujourd’hui seule à prendre les décisions qu’elle imagine qu’il aurait prise. Ce n’est pas toujours facile pour elle mais elle considère qu’il s’agit de son devoir. De plus, elle est portée par l’amour inconditionnel qu’elle lui portait, lui porte encore et lui portera toujours. Laeticia Hallyday ne souhaite que pouvoir imaginer que son défunt mari et fier de son travail.