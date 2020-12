Laeticia Hallyday: Jalil Lespert est avec elle dans cet endroit très symbolique (incroyable)!

Le 5 décembre prochain cela fera trois ans que Johnny Hallyday est décédé. Comme tous les ans, sa veuve Laeticia ira quelques jours sur l’île de Saint-Barthélemy qu’il adorait et où il est enterré. La mère de Jade et Joy s’y rendra en compagnie de son nouveau chéri, Jalil Lespert.

Cela va faire trois ans que le taulier, Johnny Hallyday est mort suite à un cancer du poumon. Il était âgé de 74 ans. Il est décédé dans sa villa située à Marnes-la-Coquette (dans le département des Hauts-de-Seine) et a été enterré sur l’île de Saint-Barthélemy, aux Antilles, dont il était amoureux, dans le fameux cimetière marin de Lorient.

Depuis sa mort, sa femme Laetitia leurs filles Joy et Jade viennent sur place en décembre pour entretenir son souvenir et passer un moment de recueillement sur sa sépulture. Cette année, elle poursuivra ce rituel, même si le contexte sanitaire est particulier. Mais en 2020, Laeticia Hallyday viendra sur place avec un homme qui compte beaucoup pour elle : son compagnon Jalil Lespert.

Une idylle très médiatisée

Les deux tourtereaux ne sont en couple que depuis seulement quelques mois, la belle quarantenaire et le metteur en scène et comédien de 44 ans vivent leur histoire à fond et ont déjà franchi des étapes. Les deux amoureux ont vite présenté leurs potes et les membres de leurs familles respectives. Ils ont passé le confinement ensemble de la villa de Marnes-la-Coquette. Le couple La dernière en date, se rendre ensemble à Saint-Barthélemy.

Jalil Lespert diffuse des photos de son périple

Le 30 novembre dernier, le comédien Jalil Lespert a diffusé un cliché sur sa page Instagram pour indiquer qu’il était en partance pour l’île de Saint-Barth. Ce dernier a décidé de diffuser une photo capturée à quelques mètres du cockpit de l’appareil l’amenant sur la sublime île des Antilles. Le chéri de Laeticia Hallyday n’a pas donné plus de détails mais à uniquement indiqué Saint-Barth dans sa localisation. De son côté, sa chérie n’a encore pas publié mais ça devrait être le cas très bientôt. Du côte de Ldpeople, on espère avoir des informations très vite.

Laeticia Hallyday : Un film en préparation sur Johnny

Chaque périple sur l’île est peuplé de souvenirs qui remontent à la surface. La dernière fois que la veuve du tauilier y est allé, l’été dernier, elle partageait sa vie avec Pascal Balland, un restaurateur qui ne supportait pas la place importante de Johnny Hallyday. Ce séjour sur l’île en cette période anniversaire sera certainement l’occasion pour le comédien de continuer le travail qu’il mène concernant un biopic sur Johnny qu’il prépare. C’est d’ailleurs pour évoquer ce nouveau projet que le metteur en scène avait pris contact avec Laeticia durant l’été. De ce premier échange s’étaient suivis de plusieurs échanges par texto et au téléphone avant une première vraie rencontre en octobre 2020, et très vite le début d’une idylle. La veuve du taulier avait ensuite retrouvé Jalil Lespert à Rome, où l’acteur était en tournage. Cette relation est très médiatique. Les magazines et les émissions à la télévision parlent beaucoup de ce couple.

