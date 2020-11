Laeticia Hallyday: Jalil Lespert, prêt à tout pour la protéger des vautours, ce geste poignant!

Pourtant ensemble depuis très peu de temps, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert semblent déjà inséparables. Depuis l’officialisation de leur relation, les deux tourtereaux n’hésitent pas à se montrer au grand jour. Aussi bien en public que sur les réseaux sociaux, la veuve de Johnny et le réalisateur affichent leur passion aux yeux de tous. De Rome à Paris, leur amour s’étale sur la toile. Mieux encore, Jalil Lespert se montre très protecteur avec sa dulcinée.



Læticia Hallyday et Jalil Lespert , une histoire d’amour qui fait le buzz dans les médias

Pour Laeticia Hallyday, les événements s’ enchaînent

Décidément, la mère de Jade et Joy ne cesse de faire la une de l’actualité. Depuis le décès de Johnny Hallyday, pas un jour ne passe sans que Laeticia Hallyday ne fasse la une des magazines. Après presque 3 ans de bataille judiciaire, ses fans pensaient qu’elle espérait un peu de quiétude. Puisque durant de longs mois, la jeune femme n’a pu goûter à la tranquillité.

D’ailleurs, son histoire avec le restaurateur Pascal Balland aura véritablement déchaîné la passion. Pire encore, sa récente séparation avec l’homme d’affaires parisien a été étalée dans toute la presse. Pour ses admirateurs, cette rupture a également suscité l’étonnement. En effet, ses fans vont de surprise en surprise. Puisque seulement quelques jours après s’être séparé de Pascal Balland, Laeticia s’affiche au bras d’un autre homme.

Jalil Lespert veut prendre soin de Laeticia Hallyday

Depuis plusieurs semaines, la rumeur courait. En outre, certains fins observateurs annonçaient Laeticia Hallyday dans une nouvelle liaison. Visiblement, les journalistes avaient vu juste. Loin de vouloir cacher cette idylle, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday ne souhaitent pas vivre leur amour dans la clandestinité. C’est pourquoi, l’acteur et metteur en scène n’a pas hésité à poster un message explicite sur les réseaux sociaux. Pourtant, le nouveau compagnon de Laeticia Hallyday ne s’attendait sûrement pas aux conséquences de cette décision.



Sur son compte Instagram, Jalil Lespert a publié une vidéo. Dans cette séquence, sa communauté pouvait découvrir deux allumettes s’embrasant telle la naissance d’un sentiment amoureux. Très peu de temps par la suite, Laeticia Hallyday avait commenté cette publication. ” L’amour au premier regard “. En définitive, ce commentaire ressemblait à un aveu. Immédiatement, tous les médias se sont emparés du sujet. Puisque par ces mots, la veuve du taulier reconnaissait l’existence d’un nouvel amour dans sa vie. Pourtant, Jalil Lespert a été contraint de prendre une décision radicale. Car dès la découverte de cette idylle, les fans de Laeticia ont véritablement pris d’assaut le réseau social de son compagnon. Instantanément, les internautes se sont véritablement déchaînés. De manière totalement incontrôlable, les fans de Laeticia Hallyday ont pris le contrôle du compte Instagram de Jalil Lespert. Et en seulement quelques heures de nombreux commentaires ont été postés. Malheureusement, parmi ces réactions, Laeticia Hallyday a été l’objet de nombreuses critiques, mais également de véritables agressions. Immédiatement, Jalil Lespert a décidé de masquer et bloquer l’intégralité des commentaires. Grâce à cette manœuvre, il a voulu mettre sa compagne à l’abri. Et surtout, ne pas l’exposer inutilement à de nouvelles polémiques.

Tel un véritable protecteur, Jalil Lespert prouve qu’il sait comment prendre soin de Laeticia Hallyday.