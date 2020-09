Laeticia Hallyday: la bataille n’est pas finie! Cette décision que David va regarder de très près

La veuve du taulier a trouvé un accord avec Laura Smet en juillet 2020. De ce fait, les tensions avec David Hallyday sont retombées. Mais la prochaine bataille guette Laeticia Hallyday. Celle-ci vient d’annoncer la sortie d’un coffret CD / DVD sur les tournées américaines de Johnny. L’objet d’une potentielle nouvelle discorde avec David Hallyday !

David Hallyday a toujours été très clair. Dans la guerre médiatico-juridique qui l’a opposé contre sa belle-mère, il n’a jamais recherché l’appât du gain. Le chanteur de 53 ans n’est pas intéressé par l’héritage financier. Il a d’ailleurs renoncé à tout héritage financier. Ce qu’il voulait, c’est d’abord protégé sa sœur Laura Smet. Après de longs mois à batailler contre sa belle-mère, celle-ci a finalement trouvé un accord, en juillet dernier. Depuis, David Hallyday se montre plus serein. Mais attention, le fils aîné de Johnny veille aux grains : pas question que l’œuvre de son père soit surexploitée commercialement !

Un coffret inédit sur Johnny prévu pour le 23 octobre

Laeticia l’a annoncé en grandes pompes ce lundi 14 septembre : elle sort un coffret à la mémoire de Johnny. Ce collector regroupe un film du dernier road trip à moto du Taulier et un concert live inédit à New York. Les fans pourront trouver ce coffret dans les rayons des magasins ou sur internet dès le 23 octobre prochain. Pour faire la promotion de ce produit, Laeticia Hallyday a utilisé son propre compte Instagram. Elle a posté une magnifique photo de Johnny dans une chemise au look western, de couleur bleu indigo et jaune, suivie d’extraits vidéos.

Son dernier road trip en moto

« Je suis si fière et si heureuse de vous présenter les ultimes aventures américaines de Johnny. Son dernier Road Trip avec ses frères, un concert inédit au Beacon Theater de New York, un titre blues jamais encore entendu, une immersion en images de sa tournée américaine et d’autres surprises dans un seul coffret. Un travail considérable qui reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration. », écrit Laeticia Hallyday. C’est le premier coffret à être commercialisé depuis la mort de la rock star en décembre 2017.

David Hallyday veille aux grains

Le fils aîné de Johnny pourrait avoir un droit de regard sur ce projet. Il l’a expliqué à plusieurs reprises à la presse : “Je vais être vigilant. Je mettrai le holà si quelque chose nuit à l’image de mon père, si ce n’est pas classe. Il faut faire attention selon moi à la survente, la surenchère, à ne pas banaliser son œuvre…” prévenait-il dans Le Parisien le 9 septembre dernier. Il enchaînait ensuite sur BFMTV pour préciser qu’il avait la possibilité d’user de son droit moral : “Les enfants ont un droit moral sur la suite des événements, sur l’image de la carrière de notre père,” avait-il expliqué. “Évidemment, j’aurai mon mot à dire si je juge que quelque chose n’est pas à sa place, ou qu’un projet manque de hauteur par rapport à ce qu’il était. C’est là que j’interviendrai.” Au moins, les choses sont claires. Laeticia n’a qu’à bien se tenir !

Alix Brun