Laeticia Hallyday: l’affrontement relancé avec Laura Smet et David Hallyday les hostilités continuent!

Laeticia Hallyday a été interviewée récemment dans l’émission Sept à huit sur TF1. Cette séquence a eu un gros retentissement médiatique. La veuve du taulier a profité de cette occasion pour balancer un tacle aux deux enfants aînés de Johnny Hallyday.

Laeticia Hallyday est revenue en France, le 12 octobre dernier, pour parler de Johnny Hallyday. Durant son séjour dans l’hexagone, elle a enchaîné les interviews dans de nombreux médias. Elle a multiplié les passages à la télévision et à la radio. Elle accorde aussi du temps à la presse écrite. L’objectif de ces rendez-vous : mettre en avant le nouveau coffret de Johnny Hallyday qui s’appelle « son rêve américain », dont la sortie est fixée au 23 octobre.

Laeticia Hallyday révèle un mensonge

Le 18 octobre dernier, Laeticia Hallyday s’est confiée dans le cadre de l’émission « Sept à Huit », une émission très regardée sur TF1. Elle a été interrogée par la journaliste Audrey Crespo-Mara. Elle a évoqué la manière dont elle a vécu le deuil suite à la mort de son mari. Elle a indiqué avoir eu beaucoup de mal a commencé une nouvelle vie amoureuse. Il faut dire qu’elle a vécu plus de 20 ans à ses côtés. Durant cette interview, la veuve du célèbre chanteur a aussi lancé quelques pics à destination de Laura Smet et David Hallyday. Cela va bientôt faire trois ans que Johnny Hallyday est décédé et les relations avec les enfants aînés semblaient s’être apaisée mais Laeticia Hallyday est repartie à l’attaque. Elle a révélé avoir menti à Johnny Hallyday. Elle lui a caché le temps qu’il lui restait à vivre. Elle est estime que cela lui a permis de vivre plus d’un an de plus.

Un pic lancé par Laeticia

La veuve de Johnny Hallyday a précisé : « Mon cœur était lié au sien, et j’ai perdu tous mes repères. Je ne savais plus comment vivre, comment respirer, comment être debout. Je suis un peu la gardienne de sa mémoire ». Cette phrase pourrait, d’après Gala, être considéré comme un pic lancé à Laura Smet et David Hallyday. Il sera intéressant de regarder quelle va être la réaction des deux aînés face à cette phrase.

Récemment dans le Parisien, David Hallyday avait prévenu : « Je vais être vigilant. Je mettrai le holà si quelque chose nuit à l’image de mon père, si ce n’est pas classe. Il faut faire attention selon moi à la survente, la surenchère, à ne pas banaliser son œuvre ». Autre sortie du fils de l’idole des jeunes sur BFM TV : « Les enfants ont un droit moral sur la suite des événements. Mais aussi sur l’image de la carrière de notre père. Évidemment, j’aurai mon mot à dire. ». Laura Smet, pour sa part, a précisé qu’elle n’a surtout pas « envie que (s)on père devienne un manège d’Euro Disney ». Laeticia Hallyday est prévenue, elle devra compter avec les deux premiers enfants de Johnny.