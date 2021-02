Laeticia Hallyday le veuve du taulier balance un message troublant qui inquiète tout le monde !

Laeticia Hallyday: Jeudi 11 février, la veuve du taulier a encore partagé un troublant message mystérieux sur son compte Instagram. Ses abonnés ne savent pas comment l’interpréter. Ils sont en tous cas nombreux à réagir !

Laeticia Hallyday se trouve actuellement à Saint Barth. Elle a retrouvé ses filles et son nouveau compagnon, Jalil Lespert. Ce dernier a en effet pris l’avion dès qu’il a pu pour la retrouver. Le réalisateur craignait en effet qu’un nouveau confinement l’empêche de voyager. Tout semble donc au beau fixe dans la vie de la veuve du taulier.

View this post on Instagram A post shared by Laeticia Hallyday (@lhallyday)

Malheureusement, sa fille aînée, Jade, passe une crise d’adolescence turbulente. Depuis la fin de l’année 2020, elle en veut beaucoup à sa mère. D’après plusieurs sources, elle aurait même décidé de ne plus lui parler. La sœur de Joy reproche notamment à sa mère de passer des bras d’un homme à un homme. Elle n’aime pas non plus sa façon d’afficher sa vie privée sur les réseaux sociaux. Il est vrai que Laeticia Hallyday passe beaucoup de temps sur son compte Instagram, pour le plus grand bonheur de ses abonnés.

“Laeticia expose énormément sa vie.”

« Elle trouve ça agaçant que sa mère passe ses journées à se prendre en photo sur la plage à Saint Barth, qu’elle passe sa vie à communiquer, parce que Laeticia expose énormément sa vie, pour rester la vedette qu’elle est peut-être, pour rester proche des fans, je ne sais pas » a par exemple expliqué récemment Bernard Montiel sur le plateau de TPMP.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @peoplesnewsfr

Laeticia tente de se réconcilier tant bien que mal avec sa fille chérie. L’ex-mannequin lui laisse des messages affectueux sur Instagram notamment. Ses abonnés s’attendrissent alors de son amour maternel. Ils compatissent aussi de cette épreuve difficile qu’elle est en train de vivre. Au sein de LDpeople, on compatit également !

“Oublier est difficile pour ceux qui ont du coeur. »

Mais jeudi 11 février, ce n’est pas un message destiné à Jade que Laeticia a posté en story sur son compte Instagram. Ses abonnés ont découvert son message sur une page noire. « Se souvenir est facile pour ceux qui ont de la mémoire, mais oublier est difficile pour ceux qui ont du coeur. », a ainsi écrit la maman de Jade et de Joy. Elle cite avec cette phrase Gabriel Garcia Marquez. Décédé en 2014, cet écrivain colombien avait reçu le prix Nobel de littérature en 1982. Les abonnés de Laeticia Hallyday se sont aussitôt demandé quel message elle tentait de faire passer.

Certains fans interprètent ce texte comme une pensée à son défunt mari. Mais d’autres y voient une pique adressée au restaurateur Pascal Balland. En veut-elle à son ex et si oui, pourquoi ?