Laeticia Hallyday : L’énorme chèque que Johnny lui a signé avant de décéder enfin dévoilé !

Laeticia Hallyday souhaitait que les questions de la succession de son défunt mari soient rapidement réglées. Elle ne pouvait pas faire son deuil en sachant que sa belle-fille et elle n’étaient pas en paix sur ce sujet. Récemment, un accord a été trouvé entre les parties. Mais il aura donc fallut attendre le mois de juillet 2020 pour que les parties s’entendent. Alors que le mari de Laeticia Hallyday et le père de Laura Smet, Johnny Hallyday, nous a quitté en décembre 2017. Nous allons revenir dans cet article sur un des épisode de la guerre qui opposait les deux femmes. Car l’héritage de Johnny Hallyday était un sujet si sensible pour toute la France. Ainsi, le moindre geste, d’un côté comme de l’autre, pouvait constituer une agression.

Laeticia Hallyday et Laura Smet s’échangeaient des coups à distance

Laeticia Hallyday épouse Johnny Hallyday en 1996. Le 25 mars car c’est également la date de leur rencontre. Elle est donc la quatrième et dernière épouse du rockeur. Laura Smet est la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye. Elle est donc la fille cadette du chanteur. Car avant de devenir le père de Laura Smet, il est le père de David Hallyday. Le fils aîné du rockeur est aussi le fils de Sylvie Vartan. Avec Laeticia Hallyday, Johnny adopte deux enfants. Deux filles d’origines vietnamiennes que le couple appellent Jade et Joy. Et c’est donc tout ce beau monde qui tente de comprendre et de faire respecter les dernières volontés de Johnny Hallyday. Mais le rockeur aura vécut plusieurs vies les unes à la suite des autres. Il est alors tout à fait normal que personne n’ait pu totalement se satisfaire du processus judiciaire qui entoure son héritage.

Les polémiques surgissaient de tous les prétextes

Laeticia Hallyday et Laura Smet étaient celles qui étaient le plus médiatisées pendant l’affaire de la succession de Johnny. Et si aujourd’hui un accord est trouvé, chaque geste de l’une et de l’autre était interprété comme une menace ou une agression par les médias. Ainsi, lorsque Laura Smet rend visite à Marcel Campion, Laeticia Hallyday l’aurait très mal pris. En effet, Johnny Hallyday était un homme humble et devenait rapidement l’ami de tous. Mais ses relations n’étaient pas toutes le bienvenue pour Laeticia Hallyday. Il paraîtrait qu’alors, elle aurait longtemps tenter de distendre les relations qui existaient entre son époux et le monde des forains. Et Marcel campion n’est rien de moins que celui que l’on appelle le « roi des forains ».

Marcel Campion est un célèbre homme d’affaires français qui a fait fortune dans le monde de la fête foraine. Lorsque Johnny Hallyday était hospitalisé, Laura Smet est allée recevoir un chèque de 90 000 euros, signé par Marcel Campion. Il souhaitait que Laura Smet le remette au service d’oncologie qui accueillait le mari de Laeticia Hallyday. Et justement, Laeticia Hallyday aurai vu d’un très mauvais œil l’arrivée de ce chèque. Et elle aura été d’autant plus contrariée que Laura Smet se charge de le récupérer. D’autant que la fille de Johnny déclare que son « père savait qu’il pouvait compter sur les forains pour aider cette cause ». Laeticia Hallyday n’aurait donc pas apprécié pas que Laura Smet supprime tous ses effets. Par quelques mots et ce geste, Laeticia Hallyday aurait vu s’évanouir tout le mal qu’elle s’était donné pour dissocier l’image de son mari de celle des forains.

Laeticia Hallyday et Laura Smet enterrent la hache de guerre

Maintenant que la guerre est terminée, cet épisode est de l’histoire ancienne. Et il faut croire que les proches de Johnny Hallyday puissent enfin faire leur deuil en sachant que le rockeur repose en paix.