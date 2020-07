Laeticia Hallyday : les vacances commencent, elle en profite à fond que fait t’elle avec cette femme !

Laeticia Hallyday arrive à Saint-Barthélemy pour y rejoindre une de ses amies, Liliane Jossua. Pour célébrer leur retrouvailles et les vacances, les deux amies trinquent allègrement sur la plage. Laeticia Hallyday va tout faire pour profiter de ses vacances et elle sera même avec son amoureux pour l’occasion. D’après ses dires dans Paris Match, il sera bientôt là pour vivre quelques jours à ses côtés. Mais en attendant, elle profite avec son amie qu’elle considère comme sa sœur.

Laeticia Hallyday pense enfin à elle

Laeticia Hallyday est rayonnante et cela fait plaire à voir. Après toutes les péripéties qu’elle a du affronter depuis le décès de son mari, elle peut enfin savourer des moments de détente. En effet, Johnny Hallyday s’en est allé le 5 décembre 2017. À la suite de son départ, Laeticia Hallyday a tenté de vivre son deuil. Mais comment faire lorsque son mari est une des plus grandes célébrités françaises ? Les médias et les fans n’ont eu de cesse de lui poser des questions. De plus, un conflit naissait suite au testament et à l’héritage de Johnny Hallyday. Ce conflit avec Laura Smet aura fait couler beaucoup d’encre. Mais une entente est enfin trouvée entre la fille de Johnny Hallyday et sa veuve.

Laeticia Hallyday attendait la paix. Bien que Laura Smet répète que la paix ne sera jamais trouvée entre elles, c’est tout de même une page qui se tourne avec cet accord juridique trouvé grâce à leurs avocats respectifs. Laeticia Hallyday peut donc se dire que Johnny Hallyday repose enfin sereinement et continuer plus tranquillement son deuil. Un deuil qui ne sera jamais véritablement achevé pour elle car son mari était le véritable amour de sa vie. Cependant, cela n’empêche pas Laeticia Hallyday de chercher un compagnon. C’est ce que Johnny Hallyday aurait voulu. Pour elle et pour leurs deux filles, Jade et Joy, il est important de retrouver une stabilité émotionnelle.

Laeticia Hallyday va profiter de ses vacances

Laeticia Hallyday trouve alors ce réconfort particulier en la personne de Pascal Balland. Mais les tourtereaux prennent leurs temps pour se connaître. Ainsi, elle admet n’avoir jamais vécu sous le même toit que lui. Une étape qui va se concrétiser pendant quelques jours durant cet été, à Saint-Barthélemy. Mais Laeticia Hallyday arrive quelques jours avant son prétendant. Ainsi, elle peut se détendre et profiter des vacances avec son amie de longue date, Liliane Jossua. Liliane est la fondatrice et propriétaire de Montaigne Market. Une enseigne de prêt-à-porter très chic qui possède des boutiques à Paris et à Saint-Barthélemy. Mais malgré la présence de Liliane Jossua et de Laeticia Hallyday sur l’île, elles ne sont pas là pour les affaires.

En effet, les jeunes femmes montrent sur les réseaux sociaux qu’elles sont prêtes à faire la fête. Pour célébrer leur retrouvaille et marquer le début de leurs vacances ensemble, elles trinquent dans un bar de plage en écoutant de la musique.

Laeticia Hallyday voyage

Dans ce bar de plage, Laeticia Hallyday et son amie sont comme des reines. Elles peuvent enfin se concentrer sur le moment présent et profiter de la vie. La mère de Jade et de Joy semble enfin prête à se détendre pour de bon. Et il était temps car la vie n’aura pas été simple pour Laeticia Hallyday depuis de départ de Johnny. Avec les rebondissements judiciaires autour de la succession de son défunt mari, elle n’aura pas eu le temps de souffler. De plus, elle aura vécu un confinement à Los Angeles qui n’aura pas été de tout repos. Isolée avec ses filles, la jeune maman faisait tout de même tout son possible pour être présente pour Jade et Joy. Mais aujourd’hui et pour quelques jours, elle va pouvoir penser à elle.

Pour avoir l’esprit au calme, Laeticia Hallyday aura également pris le temps de voyager avec ses filles. En effet, avant d’arriver à Saint-Barthélemy, Laeticia Hallyday emmenait Jade et Joy dans le Sud de la France. Un moment idéal pour la veuve de Johnny Hallyday pour retrouver ses racines.

Retour aux sources avant son arrivée à Saint-Barthélemy

Un été idéal se profile pour Laeticia Hallyday

Elle aura donc laissé ses filles sur place pour aller prendre du temps pour elle. Des moments de détente bien méritée. Et cela tombe à pic que ses problèmes se règles les uns après les autres en période estivale. À elle la plage et la farniente, ponctué de moments de qualité en compagnie de son amie. Elle peut se préparer à retrouver son amoureux et être toute disponible pour voir si ils sont compatibles pour la vie à deux. Pendant quelques jours, elle fera passer le « test » à Pascal Balland.

Mais attention, Laeticia Hallyday explique dans son interview pour Paris Match qu’elle refuse de vivre avec lui dans des bungalows ou des maisons dans lesquels elle aurait déjà passé du temps avec son défunt mari. La jeune femme tient à séparer les choses pour se sentir à l’aise. Car Johnny Hallyday ne sera jamais loin d’elle et elle ne souhaite pas effacer sa présence. Pourtant, il faudra bien laisser à Pascal Balland l’opportunité de se faire une place dans sa vie. Laeticia Hallyday cesse de se mettre de côté et profite donc de la vie. Elle envisage enfin le futur plus sereinement et cela se voit, elle rayonne !