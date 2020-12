Laeticia Hallyday ne respecte pas les mesures sanitaires, son repas de Noël fait polémique

Après un nouveau séjour sur l’île paradisiaque de Saint-Barthélemy, Laeticia Hallyday est de retour à Paris. Dès lors, la maman de Jade et Joy a la joie de retrouver ses proches. Comme un avant-goût de Noël, toute la famille se retrouve donc autour d’une table pour fêter l’événement. Et comme à son habitude, la veuve du taulier a partagé ce moment sur les réseaux sociaux. Pourtant, cette dernière publication ne semble pas du goût de tous les internautes. LD People vous explique pourquoi ce cliché fait scandale.

Læticia Hallyday : accusée de ne pas respecter envers les gestes barrières

Un retour dans l’Hexagone

Depuis son départ des États-Unis il y a quelques mois, Laeticia Hallyday et son clan ont beaucoup voyagé. Ainsi, ses fans ont notamment pu la découvrir en Italie aux côtés de son nouveau compagnon Jalil Lespert. Ensuite, ce fut direction l’île de Saint-Barthélémy dans les Caraïbes. En effet, la famille Hallyday s’est retrouvée aux antipodes pour une raison bien spéciale. Il s’agissait ainsi de commémorer les trois ans de la disparition de Johnny Hallyday et d’organiser une veillée en son honneur.

Après ces différents voyages, Laeticia Hallyday est donc de retour en France dans sa résidence de Marnes-la-Coquette. Il semblerait donc qu’elle ait décidé de passer les fêtes de fin d’année dans la demeure qu’elle partageait avec Johnny. Mais Laeticia paraît avoir un peu anticipé les réveillons. Ainsi, elle organise une petite fête chez elle en compagnie de sa famille et de quelques amis. LD People vous explique pourquoi cette réunion fait polémique.

Des règles pourtant bien établies

Depuis quelques semaines, les mesures préconisées par le gouvernement sont extrêmement claires. En effet, il n’est toujours pas recommandé de se retrouver à plus de six personnes à table sans compter les enfants. De plus, les autorités sanitaires recommandent vivement de garder des distances de sécurité raisonnables. Et il faut également ajouter à ces mesures, l’obligation du port du masque. Pourtant, Laeticia Hallyday et ses convives ont semblé oublier ces quelques règles. Dès lors, les réactions sur la toile sont nombreuses. En effet, toutes les personnes présentes paraissent avoir omis de suivre les gestes élémentaires. Aussi bien Jade et Joy que leur grand-mère Elyette Boudou, ou encore Marie et Pierre Rambaldi apparaissent sur le cliché sans porter de protection sur le visage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)

De plus, les distances élémentaires entre les invités sont loin d’être suffisantes. Pourtant, Mamie Rock, âgée de 85 ans aujourd’hui, fait véritablement partie de la population vulnérable. Dès lors, les réactions négatives s’accumulent pour souligner ce manque de précaution évidente. Cette photo publiée le 23 décembre dans une story aura donc une fois de plus fait grandement réagir la communauté de Laeticia Hallyday. À la lecture de ses reproches, la mère de Jade et Joy prendra peut-être donc toutes les précautions nécessaires pour son réveillon de Noël et celui du nouvel an. Dans tous les cas, LD People vous tiendra informé des prochaines publications de la jeune femme. Car quelle que soit la photo publiée par Laeticia Hallyday, les lecteurs semblent toujours aussi passionnés par le sujet !